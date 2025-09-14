El punto de inflexión de Úrsula von der Leyen

PARÍS - El último discurso sobre el Estado de la Unión de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, incluía todos los ingredientes conocidos: una retórica altisonante sobre la libertad y la independencia, promesas de acción audaz y una lista de iniciativas diseñadas para situar a Europa como potencia mundial. Lo que no contenía era un reconocimiento honesto del repetido fracaso de la Unión Europea a la hora de traducir sus grandes ambiciones en algo más que modestos logros, un fracaso que von der Leyen ha llegado a encarnar.

En su haber, von der Leyen demostró ser consciente de lo que realmente importa a los europeos de a pie. En particular, reconoció la creciente crisis inmobiliaria que afecta a la mayor parte de la UE -donde los costes de la vivienda consumen una parte cada vez mayor de los ingresos familiares- y las terribles condiciones humanitarias, incluida la "hambruna artificial", que imperan actualmente en Gaza. Esto representa un cambio notable respecto al distanciamiento tecnocrático que han mostrado habitualmente los líderes de la UE.

Pero esta respuesta retórica sólo sirvió para subrayar la trágica ironía de la postura de von der Leyen. Aunque de boquilla atiende a las preocupaciones de los europeos de a pie - "si importa a los europeos, importa a Europa"-, sigue estando en deuda con las capitales nacionales en una serie de cuestiones cruciales, desde las relaciones con Estados Unidos hasta la aplicación del Pacto Verde Europeo. Y lejos de apoyar la agenda de von der Leyen, estos gobiernos la consideran un cómodo chivo expiatorio que les permite actuar de forma interesada o con poca voluntad, sin tener que rendir cuentas.

Como resultado, aunque von der Leyen ha prometido reforzar la autonomía europea, preside dependencias cada vez más profundas, y aunque defiende los valores europeos, se pliega a la presión exterior. Las relaciones de la UE con Estados Unidos ejemplifican esta dinámica. Aunque los países han tomado algunas medidas para aumentar el gasto en defensa, Europa sigue dependiendo del paraguas de seguridad estadounidense y ha capitulado ante el acoso comercial del presidente Donald Trump. De hecho, el acuerdo comercial que la UE alcanzó con Trump crea nuevas dependencias, ya que compromete a Europa a comprar productos energéticos estadounidenses por valor de 750.000 millones de dólares, así como equipos militares y de defensa estadounidenses.

Von der Leyen no puede hacer frente a Trump por sí sola. Tampoco puede imponer sanciones secundarias a China o India por comprar petróleo y gas rusos, detener los pagos y el comercio con Israel o negociar un acuerdo de paz en Ucrania. Necesita el apoyo de los Estados miembros, que rara vez se materializa. En lugar de ello, limitan activamente su capacidad de actuación -Hungría bloquea las sanciones contra Rusia; Alemania se niega a "enemistarse" con China por el comercio; y Alemania e Italia rechazan las medidas contra Israel- y luego culpan a "Bruselas" cuando Europa se muestra débil.

Pero esta dinámica ha llegado a un punto de ruptura, como demuestran las mociones de censura presentadas por grupos de extrema derecha y extrema izquierda en el Parlamento Europeo. Las mociones no prosperarán, pero suponen una notable expresión de descontento con un sistema en el que los gobiernos nacionales atan de manos a la Comisión y luego la culpan de la parálisis.

Von der Leyen tiene opciones para vencer la resistencia de los Estados miembros y dar a la UE el "relanzamiento" que tanto necesita. Podría adoptar el voto por mayoría cualificada para asuntos comerciales y energéticos. Podría utilizar la "herramienta antielusión" para hacer frente a la evasión de sanciones por parte de terceros países. Y podría emplear la palanca financiera sin precedentes que otorga el fondo de recuperación NextGenerationEU.

Pero para hacer uso de estos instrumentos, von der Leyen tendría que enfrentarse a los Estados miembros que bloquean la acción colectiva al tiempo que exigen protección colectiva. Desgraciadamente, hay pocas razones para pensar que esté dispuesta a arriesgar su propio capital político para hacerlo. Su discurso sobre el Estado de la Unión -que no reconoció en absoluto las dinámicas que han obstaculizado el progreso en el pasado- sólo reforzó la impresión de que sigue firmemente enredada en los mismos cómodos acuerdos que han dejado a Europa diplomáticamente irrelevante, a pesar de su peso económico.

El riesgo no es sólo que Europa no consiga avanzar. En un mundo en rápida transformación, en el que la mentalidad de "suma cero" determina cada vez más las relaciones internacionales, la incapacidad de Europa para tomar medidas audaces hará que ella -y sus ciudadanos- se queden cada vez más rezagados. Mientras los ciudadanos europeos observen cómo von der Leyen pregona sin cesar la independencia de la UE, a la vez que posterga a los Estados miembros en las cuestiones que más importan, la confianza en la Comisión Europea -y en la UE en general- disminuirá. Muchos europeos critican lo que interpretan como una capitulación ante las exigencias estadounidenses.

La independencia europea no puede establecerse con discursos; debe reforzarse mediante la acción. A menos que von der Leyen esté dispuesta a hacer lo necesario para impulsar las ambiciones que tan elocuentemente proclama, seguirá siendo un símbolo de la promesa incumplida de Europa.

*Catedrático de Derecho de la Unión Europea en HEC París y profesor visitante en el Colegio de Europa de Brujas y Natolin, es fundador de The Good Lobby y autor de Lobbying for Change: Encuentra tu voz para crear una sociedad mejor (Icon Books, 2017).

