Miguel Ponce: “El acuerdo Unión Europea-Mercosur se complicó y mal”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, en contacto con Canal E, advirtió que el escándalo político que involucra al presidente Javier Milei y su entorno impacta en las negociaciones del demorado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Según explicó, el caso argentino se convirtió en un obstáculo inesperado en un contexto ya marcado por la guerra comercial global y los aranceles de Estados Unidos.

“Nos habíamos ilusionado tanto cuando asume Lula en su momento de manos del presidente Milei, precisamente la presidencia pro témpore del Mercosur, donde se anuncia que antes de fin de año se iba a firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ahora prácticamente, en las últimas horas, el tema se ha complicado y se ha complicado mal”, señaló Miguel Ponce.

Cómo impacta el caso de las coimas a nivel internacional

Luego, remarcó que, más allá de la complejidad de las negociaciones comerciales, el escándalo político local tiene gran repercusión internacional: “El escándalo de Milei con todo el tema de las coimas, aparece en todos los titulares del mundo, hace que Argentina sea el principal protagonista hoy del Mercosur en todos los portales europeos”.

En paralelo, según desarrolló Ponce, Europa enfrenta su propia crisis: “La guerra comercial, el demérito permanente que está teniendo Europa frente a la negociación con Trump, que, por supuesto, ha resultado en esto que avergüenza a la dirigencia europea”.

Persiste una insistencia en que se firme el acuerdo

También reveló que, a pesar de las trabas, hay voces que presionan por avanzar: “Hace media hora, el presidente del Partido Popular Europeo, que tiene el mayor bloque dentro de Unión Europea, pidió ratificar con urgencia el acuerdo Mercosur-Unión Europea y apostar por Latinoamérica”.

Sobre la misma línea, el especialista en comercio exterior agregó: “Pide avanzar cuanto antes en la alianza comercial entre Europa y el Mercosur, poniendo en primer plano las oportunidades para el crecimiento económico de Europa y de América Latina, pero, sobre todo, la necesidad de fortalecer los vínculos con el Mercosur frente a los desafíos globales que los aranceles le están planteando y la competencia con China”.

Asimismo, comentó que este giro abre una ventana de oportunidad: “Mi sensación es que posiblemente esta cosa negativa que teníamos en la mirada de que durante el 2025 no se firmaría el acuerdo, podría variar en las últimas horas con este reclamo tan extraño y sorprendente del presidente del Partido Popular Europeo”.