La reunión secreta de la socia de Epstein con funcionario de Trump alimenta la teoría del encubrimiento

El encuentro secreto de este jueves entre el fiscal general adjunto Todd Blanche y la británica Ghislaine Maxwell alimentó en Estados Unidos la teoría de un "encubrimiento" por parte del gobierno de Donald Trump en el caso de Jeffrey Epstein, el financiero hallado muerto en su celda en 2019 antes de su juicio por delitos sexuales.

Múltiples informes de los medios estadounidense confirmaron que Todd Blanche voló a Florida el miércoles por la noche para reunirse en persona con Maxwell, ex socia de Epstein en su red de pedofilia, que cumple una condena de prisión por tráfico sexual infantil en el mismo caso. Se informó que el funcionario llegó al juzgado federal de Tallahassee a la misma hora que ingresaron los abogados de Maxwell.

El senador demócrata Richard Blumenthal (de Connecticut) denunció este jueves que la reunión entre Blanche y Maxwell es una forma en que la administración Trump se "asegurará un encubrimiento". Agregó que el fiscal está llevando a cabo una "reunión secreta" para llegar a un "acuerdo secreto que le dé potencialmente un indulto por proporcionar información favorable a Trump".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Ella va a hacer un trato", dijo el ex abogado de Epstein, Alan Dershowitz, a The New York Post. "Así es como se hacen las cosas. Hacen tratos con la mafia, así que estoy seguro de que van a tratar de hacer un trato con ella".

Llamó a Maxwell la "piedra de Rosetta" de la saga de Epstein, insinuando que pronto se podría revelar una vasta red de secretos. "Ella lo sabe todo, no solo sobre los perpetradores sino también sobre las víctimas", dijo. "Y ella sabe sobre las víctimas que se convirtieron en perpetradores".

Trump acusó a Obama de “traición” e intento de "golpe de Estado", en medio del escándalo por el caso Epstein

El encuentro entre Todd y Maxwell se da mientras muchos estadounidenses creen que las autoridades ocultan elementos del caso para proteger a las élites que habrían estado vinculadas con él, incluido Donald Trump. Y las sospechas escalan dentro del movimiento "Make America Great Again" (MAGA), lanzado por el presidente.

La teoría central de esta supuesta conspiración se basa en la presunta existencia de una lista de clientes implicados en delitos sexuales junto a Epstein, pero la administración de Trump afirma ahora que tal lista nunca existió.

Ghislaine, hija del magnate de la prensa británica Robert Maxwell, fue condenada en 2022 a 20 años de prisión por tráfico sexual, acusada de haber reclutado a menores de edad entre 1994 y 2004 para ser explotadas sexualmente por Epstein. El financista fue detenido en 2019 para ser enjuiciado, pero el juicio en su contra no llegó a celebrarse.

No está claro qué puede llegar a revelar Maxwell que aún no sea público, pero la reunión a puerta cerrada está alimentando el escepticismo sobre el manejo de la revisión de los "Archivos Epstein". La mujer también está llamada a testificar ante el Congreso estadounidense el próximo 11 de agosto.

El Departamento de Justicia de EEUU interroga a Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein

Días atrás se había anunciado que Blanche, número dos del Departamento de Justicia, iba a interrogar a Maxwell en la prisión donde está encarcelada, en Florida, en un intento de la Administración Trump por mitigar la indignación de parte de los conservadores que lo acusan de encubrir a las élites al negarse a revelar los detalles del caso Epstein.

Maxwell, de 63 años, actualmente cumple una sentencia de 20 años en una prisión de baja seguridad en Tallahassee y es la única persona que cumple condena tras las rejas por los delitos sexuales infantiles de Epstein. Blanche dijo que preguntarán a Maxwell "qué sabe" del caso. Si ella "tiene información sobre alguien que haya cometido crímenes contra las víctimas" la policía federal (FBI) y el Departamento de Justicia "escucharán lo que tenga que decir", aseguró el funcionario.

El asunto Epstein dio un giro político a principios de julio. El presidente Trump siempre dijo que revelaría los pormenores del caso, pero hace unas semanas su gobierno aseguró que no existían pruebas de la existencia de una lista secreta de clientes de este rico financiero.

El anuncio enfureció a parte de la base conservadora de Trump -que durante años se movió en los mismos círculos que el acaudalado financiero- y provocó un aluvión de críticas del movimiento trumpista "MAGA". Los partidarios de MAGA exigen que Trump haga más para llegar al fondo de los archivos de Epstein después de que el presidente hiciera campaña para hacer pública la información relacionada con el pedófilo.

Una víctima de Jeffrey Epstein dio detalles sobre el rol de Donald Trump en los archivos del caso

El presidente republicano es conocido por su habilidad para sobrevivir políticamente a los escándalos, pero le está resultando difícil dejar atrás el caso Epstein y el asunto llegó al Congreso, donde la Cámara de Representantes se paralizó por el intento de un congresista republicano, apoyado por los demócratas, de forzar una votación sobre una resolución que pide la publicación de los documentos judiciales sobre Epstein.

Entre tanto, los demócratas aumentan la presión. Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes enviaron a los congresistas de vacaciones a partir de este miércoles para un receso de seis semanas con el fin de evitar que los demócratas los obliguen a realizar votaciones políticamente incómodas sobre el caso.

Las cosas se complicaron aún más para Trump cuando The Wall Street Journal le atribuyó una carta subida de tono destinada a Epstein por su cumpleaños en 2003. Trump niega haberla escrito y demandó al periódico, que este miércoles aseguró que la fiscal general, Pam Bondi, informó en mayo al presidente que su nombre aparece varias veces en los archivos de Epstein. El portavoz de Trump calificó esto de "noticia falsa".

Ghislaine Maxwell, la única condenada del caso Epstein

Epstein, un rico financiero estadounidense, fue acusado por primera vez en 2006 después de que los padres de una adolescente de 14 años informaran a la policía que él había agredido sexualmente a su hija en su residencia en Florida. Evitó entonces cargos federales, que podrían haberle valido la cadena perpetua, gracias a un acuerdo judicial polémico con los fiscales. En total cumplió una condena de menos de 13 meses de detención.

En julio de 2019, Epstein fue detenido nuevamente en Nueva York e inculpado por tráfico sexual de decenas de adolescentes, con las cuales habría mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero. Los fiscales afirmaron que algunos de sus empleados actuaron como cómplices para garantizar un "flujo constante de menores para explotar". Epstein se declaró no culpable.

El 10 de agosto de 2019, cuando estaba en detención preventiva a la espera de su juicio, fue encontrado muerto en su celda y los investigadores concluyeron que fue un suicidio por ahorcamiento. El FBI y el Departamento de Justicia dijeron a principios de julio de este año que Epstein no fue asesinado, no chantajeó a figuras prominentes y no elaboró una "lista de clientes".

Donald Trump pidió publicar documentos del caso Epstein tras ser vinculado con el abusador

Un juicio contra Ghislaine Maxwell, condenada en 2022 por haber ayudado a Epstein a abusar de jóvenes, puso de relieve los vínculos del financiero con personalidades como el príncipe Andrés del Reino Unido y el expresidente estadounidense Bill Clinton. Ambos niegan estar implicados.

Trump, muy cercano a Epstein en la época en que era magnate inmobiliario en Nueva York, como lo atestiguan numerosos videos y fotos, ha declarado, durante su última campaña presidencial, que en caso de volver al poder no tendría "ningún problema" en divulgar la supuesta lista de clientes, aunque dejó entrever que dudaba de su existencia.

Pero desde que regresó a la Casa Blanca parte de sus partidarios se manifestaron decepcionados porque consideran que no cumplió su promesa. Él mismo se vio atrapado en estas teorías de conspiración después de que su antiguo asesor Elon Musk afirmara en junio, en un mensaje que desde entonces ha sido eliminado en la red X, que Trump figura "en el expediente Epstein".