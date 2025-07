Trump acusó a Obama de “traición” e intento de "golpe de Estado", en medio del escándalo por el caso Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes al expresidente demócrata Barack Obama de “traición” y de intento de “golpe de Estado”. Opositores acusan al republicano de desviar la atención de la tormenta política que lo sacude por el escándalo del caso Jeffrey Epstein.

Trump acusa a Obama, presente en la Casa Blanca de 2009 a 2017, y a Hilary Clinton, candidata demócrata en las elecciones presidenciales de 2016, de difundir información falsa sobre una posible interferencia rusa durante la campaña electoral del mismo año.

Corina Machado denuncia una nueva "ola de represión" en Venezuela

Este martes, mientras recibía al primer ministro filipino Ferdinand Marcos Jr. en la Casa Blanca, los periodistas presentes hicieron preguntas sobre el caso Epstein, el magnate financiero hallado muerto en prisión en 2019 previo de su juicio por delitos sexuales. “No lo sigo muy de cerca”, declaró el presidente, acusado de intentar encubrir a las elites.

Acto seguido, Trump atacó verbalmente al demócrata. “La caza de brujas de la que deberían estar hablando es de Obama”, sostuvo y soltó una serie de acusaciones que se mostraron carentes de fundamentos hacia el expresidente: “intentó robar las elecciones de 2016” y “Obama lideraba un golpe de Estado”.

“Intento de distracción” por el caso Epstein

Un portavoz de Obama calificó las afirmaciones de “indignante” y de “ridículo y débil intento de distracción”. La acusación sobre el golpe de Estado contradice múltiples investigaciones oficiales, aunque la directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, exija juicio a los altos cargos del gobierno demócrata por “conspiración”.

Los ataques de Trump al exmandatario son "parte de una estrategia más amplia de distracción, pero también cumplen otra función: presentar al presidente como víctima de la traición demócrata", estimó Todd Belt, profesor de la Universidad George Washington.

Cómo avanza el caso Epstein

El vicefiscal general Todd Blanche anunció este martes que se reunirá con Ghislaine Maxwell, la expareja de Epstein condenada en 2022 a 20 años de prisión por tráfico sexual, acusada de reclutar a menores de edad para ser explotadas sexualmente entre 1994 y 2004.

Si Ghislaine Maxwell "tiene información sobre alguien que haya cometido crímenes contra las víctimas, el FBI y el DOJ escucharán lo que tenga que decir", aseguró Blanche usando las siglas del Departamento de Justicia.

Trump conocía a Epstein, miembro como él de la alta sociedad neoyorquina

Por su parte, el gobierno estadounidense aseguró que no existen pruebas de la existencia de una lista secreta de clientes para amigos de las estrellas y los poderosos. Para Trump, la Policía Federal (FBI) revisó las pruebas del juicio y no encontró alguna prueba “que pudiera justificar una investigación contra terceros no acusados”.

Trump conocía a Epstein, miembro como él de la alta sociedad neoyorquina, pero no hay pruebas de que estuviera implicado en delitos sexuales relacionados con el financiero.

BGD/ML