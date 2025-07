Donald Trump amenazó con demandar al Wall Street Journal por una carta vinculada a Jeffrey Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con emprender acciones legales contra el diario The Wall Street Journal y su empresa matriz, News Corp. La acción responde a la publicación de un artículo que detalla el contenido de una supuesta carta que Trump habría enviado al financiero Jeffrey Epstein (el empresario acusado y condenado por abuso de menores) en 2003. En ella, informó el diario, se incluía el dibujo de una mujer desnuda.

La nota del medio de comunicación sostiene que la misiva formaba parte de una colección de mensajes recopilados para el cumpleaños número 50 de Epstein. Según el diario, la carta contenía un texto mecanografiado enmarcado por el contorno de una figura femenina desnuda, trazado con un marcador. La firma de "Donald" estaba garabateada debajo de la cintura de la imagen, imitando ser vello púbico, y el mensaje concluía: "Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto".

Donald Trump y Jeffrey Epstein en viejas épocas

La respuesta del mandatario fue contundente. A través de su red social, Truth Social, Trump calificó la historia como "falsa, maliciosa y difamatoria", asegurando que demandará "en breve" al periódico. En declaraciones directas al Journal, Trump negó ser el autor: "Esto no es mío. Es algo falso. Nunca he dibujado una imagen en mi vida. No es mi lenguaje. No son mis palabras".

La polémica vuelve a poner el foco en la relación pasada entre Trump y Epstein, quienes fueron figuras conocidas en los círculos de élite de Nueva York y Palm Beach en las décadas de 1990 y 2000. Es célebre una entrevista de 2002 con la revista New York en la que Trump describió a Epstein como un "tipo genial", añadiendo que "le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son más jóvenes". Posteriormente, ambos se distanciaron por una aparente disputa de negocios.

Trump niega las acusaciones de The Wall Street Journal

El trasfondo de esta noticia es la figura de Jeffrey Epstein, el multimillonario que se suicidó en una celda de Manhattan en 2019 mientras esperaba su juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores. Su caso y su extensa red de contactos con personalidades poderosas de todo el mundo siguen siendo un tema de intenso interés público y controversia.

Esta amenaza de demanda se enmarca en la continua confrontación del presidente Trump con los principales medios de comunicación, a los que frecuentemente acusa de difundir "noticias falsas". El choque entre el Poder Ejecutivo y la prensa reaviva el debate sobre la libertad de información y vuelve a situar en el centro de la atención pública el pasado del actual mandatario y su conexión con el oscuro legado de Epstein.

Donald Trump pidió que se publique cualquier información "creíble" sobre Jeffrey Epstein, su examigo condenado por pedofilia

Trump dijo que el caso Epstein fue un invento de Obama, Clinton y Comey

El mandatario enfrenta críticas incluso dentro del movimiento Make America Great Again (MAGA), luego de que el Gobierno republicano cerrara oficialmente la causa sin avanzar en la publicación de los archivos. La medida desató el enojo de sectores que esperaban transparencia y justicia, como había prometido Trump en su primera campaña presidencial.

La tensión escaló este miércoles 17 de julio, cuando Trump declaró que los archivos vinculados al financista pedófilo fueron "un invento" del Partido Demócrata. Durante una aparición en la Oficina Oval junto al príncipe heredero de Baréin, el líder republicano señaló directamente a Barack Obama, James Comey y Hillary Clinton como los responsables de haber iniciado “otro Steele dossier”, en referencia al informe que lo vinculó con Rusia en 2016. En ese mismo tono, afirmó que la supuesta lista de clientes de Epstein “no existe” y respaldó la conclusión del Departamento de Justicia, que el 14 de julio descartó su existencia.

Trump también lanzó críticas internas y acusó a miembros de su propio partido de “hacerle el juego a la izquierda” al seguir reclamando la verdad sobre Epstein. “Hay algunos republicanos tontos que siguen repitiendo esas mentiras”, dijo. Sus palabras tensaron aún más el clima dentro del oficialismo, justo cuando parte de su base reclama coherencia entre el discurso de campaña y las decisiones de Gobierno.

