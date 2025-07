Caso Epstein: Trump cierra la investigación y Musk lo acusa de encubrimiento

En entrevista con Canal E, la analista internacional y politóloga Fernanda Cornejo analizó la tensión creciente entre Donald Trump y Elon Musk, desatada por la publicación de un memorándum que busca cerrar definitivamente el caso Epstein. Cornejo explicó cómo la reacción de la base de votantes MAGA forzó a Trump a modificar su relato, y cómo Musk aprovechó este frente interno para avanzar con su proyecto político alternativo, el American Party.

Trump clausura el caso Epstein y recibe críticas de su propia base

Cornejo detalló que la semana pasada se reveló un memorándum del Departamento de Justicia y el FBI en el que se afirmaba que no había hombres poderosos implicados en los archivos de Jeffrey Epstein, dando por terminada la investigación. Esto generó fuertes críticas desde la base electoral de Trump, particularmente del sector identificado con el lema Make America Great Again (MAGA).

“La base votante empezó a atacarlo fuertemente a través de redes sociales”, afirmó la analista, y explicó que Trump respondió con un llamado desde su plataforma Truth Social para calmar la situación. Finalmente, el expresidente despidió la publicación de los archivos de Epstein, lo que implicó un giro discursivo respecto a una de sus promesas de campaña. “Fue tan duro lo que tuvo en la interna, que cambió completamente su relato”, aseguró.

Elon Musk y su ofensiva contra Trump: el rol de los archivos

Según explicó Cornejo, Elon Musk aprovechó el descontento del núcleo duro de Trump para lanzarle una acusación directa: aseguró que el expresidente figura en los archivos de Epstein. “Lo que generó este boom fue cuando él dice y le tira este carpetazo a Trump”, explicó, aunque aclaró que si bien se sabe que Trump asistió a fiestas de Epstein, “desconocemos cuál era la participación”.

Sobre Musk, señaló que “no tiene nada que perder” y que su figura ha ganado terreno tanto en el ámbito político como en el empresarial, lo que lo posiciona como un actor con capacidad de daño real. Sin embargo, advirtió que sus afirmaciones, ciertas o no, tienen un impacto relativo en la opinión pública.

¿Un nuevo partido político en Estados Unidos?

La embestida de Musk contra Trump se da en paralelo al lanzamiento del American Party, una fuerza política que buscaría captar a los votantes desencantados tanto del Partido Republicano como del Demócrata. Cornejo explicó que Musk “está tratando de reunir a todos los descontentos” y que su figura outsider puede resultar atractiva para distintos sectores del electorado.

No obstante, aclaró que como Musk no puede postularse a la presidencia por no haber nacido en EE.UU., será clave observar “qué tipo de liderazgo pone al frente” y cómo se definen las estrategias para competir en elecciones locales y nacionales. “Hay que ver qué figuras políticas se suman y si logra construir una estructura competitiva”, concluyó.