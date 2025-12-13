Caso Jeffrey Epstein: se publican fotos privadas del millonario proxeneta

Legisladores demócratas publicaron un nuevo grupo de fotos del archivo personal de Jeffrey Epstein, el millonario que manejó una red de prostitución de lujo y que tuvo una muerte dudosa –caratulada de suicidio– mientras estaba detenido en una cárcel de tránsito en Nueva York, en agosto de 2019. Esta tanda de dicho archivo incluye nuevas imágenes de Donald Trump y de Andrés, el hermano del rey británico Carlos III: También hay fotos del expresidente Bill Clinton y de su exsecretario del Tesoro, Larry Summers; y de Steve Bannon, quien fue asesor de Trump en la primera presidencia y hoy es un férreo MAGA; de Woody Allen, de Bill Gates, de Microsoft, y de Richard Branson, CEO de Virgin Group y flamante viudo, quien pasa la mayor parte del año en su isla privada en el Caribe.

Álbum. La asociación de Jeffrey Epstein con las personas que aparecen en estas fotos ya era conocida así como también cabe aclarar que las fotos –sin fecha– no parecen mostrar ninguna conducta ilegal. Sin embargo, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos afirmaron que “estas inquietantes imágenes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo”.

La Casa Blanca –el trumpismo– acusó a los demócratas de publicar fotos “seleccionadas” del patrimonio de Epstein “para intentar crear una narrativa falsa”. “El engaño demócrata contra el presidente Trump ha sido desmentido repetidamente”, declaró Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca.

El presidente. Entre el material publicado ayer, viernes 12 de diciembre, también se encuentran imágenes de juguetes sexuales y un novedoso “condón Trump” con la imagen de su rostro y la frase “¡Soy enorme!”. De las las diecinueve fotos publicadas, Trump es protagonista en tres. En una, aparece junto a seis mujeres que lucen lo que parecen ser collares hawaianos tradicionales alrededor del cuello; por razones judiciales, sus rostros fueron cubiertos. Otra lo muestra hablando con una mujer rubia, y con Epstein apoyando con el entonces empresario. Y en la tercera se lo ve sentado junto a una mujer rubia cuyo rostro también se cubrió. Por su parte, Clinton aparece en la foto con Epstein y Ghislaine Maxwell, novia del empresario que cumple una condena de veinte años de prisión por tráfico sexual de una menor y otros delitos, derivados de la causa Jeffrey Epstein.

Quién era. A Epstein se lo describe como un exitoso financista –durante más de una década cliente premium del JP Morgan–, tenía amistades poderosas en Estados Unidos y Europa, y con frecuencia era anfitrión de ellos en su mansión de las Bahamas. Fue condenado en Florida en 2008 por dos delitos sexuales, incluyendo la solicitud de prostitución con una menor. Cumplió aproximadamente un año de prisión con condiciones inusualmente indulgentes, y evitó cargos más graves hasta 2019, cuando fue arrestado en Nueva York y acusado de tráfico sexual de menores. Ese mismo año, preso, “se suicidó”.