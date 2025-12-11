De la sombra del padre al boom cripto: cómo Donald Trump Jr. multiplicó su fortuna por seis en un año

En apenas doce meses, Donald John Trump Jr., de 47 años, vio su patrimonio neto multiplicarse por seis. Así lo certifica un detallado reportaje publicado por la revista Forbes el 8 de diciembre, que estima su riqueza actual en torno a los 300 millones de dólares, frente a los apenas 50 millones que registraba en noviembre de 2024.

“La familia Trump ha ido con todo al cripto después de que las opciones financieras convencionales les fueran literalmente arrebatadas de debajo de sus pies”, explica Mullins en el artículo de Forbes, aludiendo a las exclusiones bancarias que sufrieron durante y después del primer mandato presidencial de Donald Trump.

El epicentro de este crecimiento explosivo es World Liberty Financial (WLF), la plataforma de finanzas descentralizadas cofundada por Donald Jr., su hermano Eric y, según documentos de la SEC, posiblemente también por Barron Trump. Hasta la fecha, WLF vendió tokens por valor de 1.400 millones de dólares.

“El 52 % de los ingresos iniciales fue para el presidente Trump y el 22 % restante se dividió entre los hijos”, detalla Forbes. Esto deja a Trump Jr. con aproximadamente el 7 % del total, lo que se traduce en cerca de 80 millones de dólares netos después de impuestos, más 19 millones adicionales de un stablecoin y 34 millones en tokens acumulados.

Otro motor clave es American Bitcoin, la empresa de minería de criptomonedas lanzada en marzo de 2025 junto a Eric Trump. Aunque Eric posee oficialmente el 7,3%, Forbes estima que la participación de Don Jr. oscila entre el 1 % y el 5 %, lo que en el pico de valoración de la compañía (500 millones de dólares en septiembre) podría haber alcanzado los 80 millones de dólares. Durante una conferencia de Bitcoin en Las Vegas en mayo de 2025, Trump Jr. lo resumió sin rodeos: “Estamos muy largos en cripto. Es una parte enorme de todo lo que hacemos ahora mismo”.

Este viraje hacia las criptomonedas no es casual. Tras años de dificultades para acceder a financiación tradicional —bancos que cerraron cuentas y tarjetas de crédito canceladas—, la familia Trump encontró en el ecosistema descentralizado un terreno fértil y, sobre todo, alineado con su discurso antiestablishment.

Además del cripto, Trump Jr. cosechó ganancias espectaculares en otros frentes. En una sola noche ganó más de 20 millones de dólares gracias a dos millones de acciones en New America Acquisition I Corp., una SPAC listada en la Bolsa de Nueva York. Mantiene también inversiones en empresas de marcado tinte ideológico: Dominari Holdings (con sede en Trump Tower), Public Square (el “marketplace anti-woke”), GrabAGun (comercio de armas en línea) y Trump Media & Technology Group, la matriz de Truth Social que también ha pivotado hacia cripto.

En bienes raíces conserva varias propiedades de lujo valoradas en conjunto en unos 12 millones de dólares —un apartamento en un cooperativo neoyorquino y una mansión en Jupiter, Florida—, que han revalorizado medio millón cada una en el último año.

A ello se suman ingresos por licencias internacionales (más de 3,2 millones de dólares solo en 2024 procedentes de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Vietnam) y la reciente desestimación judicial de una multa de 5 millones de dólares relacionada con el caso de fraude de la Trump Organization.

El contexto político completa el cuadro. Desde 2015, Donald Jr. es uno de los principales operadores de su padre en la base conservadora más dura. Según un perfil de Associated Press de noviembre de 2024, “cuando Donald Trump lanzó su candidatura presidencial en 2015 y se enfrentó al escepticismo de amplios sectores del Partido Republicano, el trabajo de acercamiento de Trump Jr. ayudó a su padre a ganar apoyo, especialmente entre conservadores que lo veían como alguien que encarnaba sus puntos de vista y, como ávido cazador y pescador, un firme defensor del derecho a portar armas”.

Su estilo combativo, sus libros best-seller (Triggered y Liberal Privilege), sus apariciones constantes en mítines y su papel durante la campaña de 2024 —donde presentó a su padre en la Convención Republicana y viajó en el Air Force One junto a Elon Musk y RFK Jr.— lo convirtieron en una figura central del trumpismo. Analistas de Politico y The Hill lo señalan incluso como posible candidato a gobernador o senador en un futuro cercano.

En palabras del propio Kyle Mullins en Forbes: “El potencial alcista para Donald Trump Jr. es prácticamente ilimitado”. Con su participación en el fondo conservador 1789 Capital (que gestiona 1.000 millones de dólares e invierte en xAI, SpaceX y empresas con contratos del Pentágono) y su control operativo de hoteles, campos de golf y licencias globales de la Trump Organization, el primogénito Trump ha pasado de ser “el hijo de” a convertirse en un magnate con luz propia.

En un año marcado por la reelección de su padre y la mayor corrida alcista de la historia de las criptomonedas, Donald Trump Jr. ha transformado antiguos obstáculos en una fortuna colosal. El mensaje es claro: en la era Trump 2.0, la política y los negocios no solo se tocan; se multiplican.

