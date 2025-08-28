Barron Trump quiere ser emprendedor: planes de negocios en bienes raíces y tecnología

El hijo menor del presidente Donald Trump, Barron Trump, demostró una orientación emprendedora durante el verano de 2025, enfocándose en la estructuración de sus intereses financieros, según reveló esta semana la revista People.

Taylor Swift y Travis Kelce se casan: cuánto dinero tienen y cómo quedará su fortuna millonaria tras el matrimonio

Fuentes cercanas al joven estudiante indican que, tras concluir su primer año en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York en mayo, Barron invirtió su tiempo en reuniones con socios comerciales, el desarrollo de proyectos tecnológicos y la configuración de acuerdos empresariales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según People, Barron -de 19 años- estuvo "trabajando activamente en sus propios intereses financieros y pasando tiempo con aquellos con quienes está involucrado en ese ámbito".

A pesar de no haber aparecido públicamente junto a su familia desde la asunción presidencial de su padre el 20 de enero de 2025, mantuvo un vínculo cercano con ellos, equilibrando su agenda profesional con momentos familiares.

Auge y caída del príncipe Andrés: un libro desenmascara sus secretos financieros y amistades peligrosas

Esta dedicación surge en un contexto donde rumores previos sobre una posible novia, surgidos en julio, fueron desestimados recientemente, ya que el romance no representa una prioridad actual para él.

"No creo que eso sea algo importante en su vida en este momento", señaló una fuente, enfatizando su concentración en el lanzamiento de su carrera.

Los planes empresariales de Barron se remontan a julio de 2024, cuando incorporó en Wyoming a la compañía Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc., una firma dedicada a bienes raíces de lujo, junto a sus socios Cameron Roxburgh y Carter Fulcher, ambos vinculados a su entorno educativo y profesional.

Esta entidad, especializada en propiedades de alto nivel y campos de golf premier, fue disuelta en noviembre de 2024, poco después de la victoria electoral de Donald Trump, con el objetivo de evitar atención mediática no deseada durante la transición presidencial. Sin embargo, uno de los socios aclaró que la disolución no implica el fin del proyecto, aunque no se relanzará en el corto plazo, priorizando la estabilidad familiar y política.

Christian Brueckner, el único sospechoso del caso Madeleine McCann, será liberado

Revelado por primera vez en enero de 2025, este emprendimiento inmobiliario busca capitalizar el conocimiento de Barron en el sector, influenciado por el imperio familiar de la Trump Organization, pero con ideas innovadoras dirigidas a audiencias jóvenes.

Fuentes políticas cercanas a la familia Trump destacaron el interés de Barron en el desarrollo de propiedades, la generación de ingresos y la participación en proyectos exitosos, describiéndolo como "emprendedor, brillante y no tímido para impulsar su propia carrera".

Además de los bienes raíces, Barron también exploró iniciativas tecnológicas durante el verano, aunque detalles específicos sobre estos proyectos permanecen confidenciales.

Mientras se prepara para reanudar sus estudios el 3 de septiembre de 2025, con una graduación prevista para 2028, Barron cuenta con el apoyo de su madre, Melania Trump, quien según The Daily Mail se esfuerza por asegurar el futuro académico y social de su único hijo.

"Ella hará todo lo posible para asegurarse de que a Barron le vaya bien en la escuela y se adapte social y mentalmente a su vida como estudiante universitario", dijo una fuente a People en diciembre de 2024.

En una conferencia de prensa reciente, Donald Trump bromeó diciendo que Melania ama a Barron "más que a él".

"Ella tiene un gran amor por los niños", dijo Trump. Refiriéndose a su hijo, el presidente bromeó: "Ella tiene un hijo maravilloso al que ama probablemente más que a nadie, incluyéndome a mí".