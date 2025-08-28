Taylor Swift y Travis Kelce dieron un paso más en su relación con su compromiso matrimonial, lo que unirá no solo sus vidas sino también sus millonarias fortunas. La noticia se confirmó el martes, cuando la pareja publicó en Instagram fotos de la propuesta en un jardín encantado. "Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se casan", escribieron.

Fiel a su estilo, Swift incluyó varios ‘easter eggs’ para sus fanáticos, como la firma con un emoji de dinamita (una referencia al apodo de la pareja, TNT) y un clip de su canción So High School, inspirada en Kelce. El detalle no pasó desapercibido entre los seguidores que siguen cada movimiento de la artista.

La noticia del compromiso no solo despertó entusiasmo por lo sentimental, sino también por lo que significa en términos financieros. La unión entre la multimillonaria estrella pop y el tres veces campeón del Super Bowl configura una de las parejas más ricas e influyentes de la actualidad.

Tras su matrimonio, entre ambos sumarán un patrimonio estimado de 1.670 millones de dólares. Esto los colocará en un selecto grupo de celebridades con fortunas combinadas que rivalizan con parejas icónicas como Beyoncé y Jay-Z o Rihanna y A$AP Rocky.

¿De cuánto es la fortuna de Taylor Swift?

Taylor Swift es actualmente la música más rica del mundo, con un patrimonio estimado en 1.600 millones de dólares. Forbes la incluyó por primera vez en su lista de multimillonarios en 2023, gracias al éxito arrollador de su Eras Tour, que se convirtió en la primera gira musical de la historia en superar los 1.000 millones de dólares en ingresos.

Gran parte de su riqueza, alrededor de 850 millones, proviene de lo que recaudó en esa gira y de las ganancias acumuladas en sus casi dos décadas de carrera. A esto se suma otro de sus activos más valiosos: el catálogo completo de su música, que recuperó tras recomprar los masters de sus primeros seis discos.

El anillo de compromiso de Taylor Swift está valuado en 650.000 dólares.

En materia de bienes, Swift posee casi 120 millones de dólares en propiedades inmobiliarias distribuidas en distintas ciudades de Estados Unidos. Una de las más emblemáticas es la mansión de Rhode Island, valuada en 17 millones, que inspiró canciones de su disco Folklore.

Además, la artista cuenta con un jet privado valuado en 23 millones de dólares, símbolo de un estilo de vida marcado por los lujos, pero también por la independencia económica que supo construir en la industria musical.

¿De cuánto es la fortuna de Travis Kelce?

Aunque la fortuna de Travis Kelce no alcanza la de su futura esposa, el jugador de los Kansas City Chiefs ostenta un patrimonio estimado de 70 millones de dólares, según Forbes. Su carrera en la NFL, que lleva más de una década, le generó alrededor de 111 millones en sueldos antes de impuestos y comisiones de agentes.

Pero Kelce no se limitó al campo de juego. El deportista diversificó sus ingresos con contratos publicitarios millonarios y un exitoso podcast junto a su hermano Jason, New Heights, que firmó en 2024 un acuerdo por 100 millones de dólares con Wondery.

Ese mismo podcast fue clave para acercarlo a Swift. En un episodio de 2023, Kelce reveló que quiso regalarle una pulsera de la amistad con su número de teléfono durante un recital de la cantante. La anécdota terminó convirtiéndose en el inicio de su historia de amor.

Fuera de la NFL, el deportista también se involucró en la televisión y el cine, con apariciones en programas y películas como Happy Gilmore 2. Además, invirtió en un equipo de Fórmula 1 y en un restaurante de Kansas City junto a Patrick Mahomes, además de fundar marcas de ropa deportiva y suplementos nutricionales.

El compromiso fue en un jardín de "cuentos de hadas", según sus seguidores.

El poder económico de la pareja

Más allá del romance, el compromiso de Swift y Kelce consolida una unión que se convierte en un verdadero imperio económico. Con un patrimonio conjunto de 1.670 millones de dólares, su peso en la cultura pop y el deporte los coloca en un nivel comparable al de las parejas más poderosas del entretenimiento global.

La ostentosa propuesta con un anillo de diamantes valuado en 650.000 dólares es apenas un símbolo de la magnitud de la fortuna que ambos aportan a la relación. Mientras Swift continúa expandiendo su legado musical y financiero, Kelce vive un momento clave en su carrera y multiplica sus negocios fuera del deporte.

De cara al futuro, su casamiento no solo promete ser uno de los eventos más seguidos por fans y medios de todo el mundo, sino también un nuevo capítulo en la historia de una pareja que combina fama, romance y negocios.

