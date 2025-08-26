Taylor Swift se casa con Travis Kelce: así fue la romántica propuesta

Taylor Swift sorprendió este martes 26 de agosto a sus millones de fanáticos en todo el mundo al anunciar que se casará con Travis Kelce, figura de la NFL y su pareja desde hace más de un año. La noticia fue confirmada a través de un posteo en Instagram en el que ambos compartieron imágenes de la propuesta de casamiento.

En la publicación, la artista escribió: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, una frase acompañada por su canción “So High School”, tema que forma parte de su último álbum y que Swift dedicó especialmente al deportista.

Las fotografías mostraron a Kelce de rodillas en un jardín adornado con flores blancas, rojas y rosas, mientras le entregaba un anillo a la cantante. La joya, que ya luce en la mano izquierda de Swift, es una banda dorada con un diamante central de gran tamaño.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El anuncio se dio apenas días después de que la intérprete de “The Life of a Showgirl” confirmara la salida de su duodécimo álbum de estudio, que verá la luz el 3 de octubre. La coincidencia de ambos acontecimientos generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde la pareja recibió miles de mensajes de felicitación.

Taylor Swift, de 35 años, y Travis Kelce, de 35, comenzaron su relación en 2023, cuando la cantante asistió a un partido de los Kansas City Chiefs, equipo en el que el jugador se desempeña como ala cerrada. Desde entonces, su romance se convirtió en uno de los más seguidos por la prensa internacional, con apariciones públicas en conciertos, eventos deportivos y alfombras rojas.

Noticia en desarrolo...