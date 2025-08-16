Taylor Swift cambió su estrategia y en el podcast de su novio, lanzó su nuevo álbum

Es esperable que los artistas que alcanzar una popularidad como la de Taylor Swift dividan su trabajo en dos grandes fracciones: la giras y las grabaciones de discos. Pero la convivencia entre The Eras Tour y la grabación de su nuevo álbum, The life of a showgirl subvierte esa división. El anuncio fue hecho hace unos días, en New Heights, el podcast que su pareja, la estrella de la NFL Travis Kelce, tiene con su hermano Jason.

Así Taylor Swift rompió su tradición de contarle al mundo sus próximos pasos en discursos de premiación masivos, como hizo con Midnights en los MTV 2022, y The Tortured Poets Department en los Grammy 2024. En este caso, el anuncio de esta nueva producción fue mucho más descontracturado. Su novio Travis y su cuñado Jason, anticiparon que la iban a invitar al podcast para anunciar su disco y el revuelo fue inmediato. Ya en New Heights, Taylor se permitió la siguiente performance: sacó una valija con sus iniciales “T.S.” y dijo: “Este es mi nuevo álbum, The life of a showgirl”.

Podio. The life of a showgirl sucede al álbum The Tortured Poets Departmen, publicado en 2024 y que vendió un millón cuatrocientos mil copias el primer día de venta. Taylor Swift está en lo más alto del ránking de artistas más escuchados en 2024. Según la Federación Internacional de la Industria Discografíca (IFPI), la intérprete de Anti-Hero, Shake It Off o Blank Space, sigue batiendo los récords de la industria. Con su gira The Eras Tours, de casi dos años de duración, recaudó más de dos mil millones de dólares con sus ciento cuarenta y nueve conciertos en todo el mundo. Esto lo convirtió en el tour más lucrativo de la historia de la música.

Novio y fan. Las swifties, su fiel legión de fans de todo el mundo, casi filólogas si de la comunicación de Taylor Swift trata, viralizaron rápidamente el intertexto, esperando la salida del álbum, que será el 3 de octubre: el clásico Gold Diggers of 1933, que remite también a The Smallest Man Who Ever Lived durante la Eras Tour. En Argentina, algunas swifties llegaron a plantear la posibilidad de que Moria Casán y Lali Espósito hayan sido inspiración de la artista, por unas fotos que se sacaron hace un tiempo emulando, al igual que Swift, a las vedettes de los espectáculos típicos de Las Vegas. En una entrevista de la última edición de la revista GQ, Travis Kelce se refirió a la carrera de su novia Taylor Swift, cuya exigencia implica horas de entrega física y mental. “Nunca había conocido a alguien en mi misma situación, ni a una pareja que comprendiera la presión, los altibajos de ser el centro de atención frente a millones de personas”. Y, respecto a la maratónica gira de Swift de veinte meses y ciento cuarenta y nueve conciertos, Kelce describió: “Me identifiqué mucho con ella, al ver lo agotada que estaba después de los conciertos. Puede que no se la considere una atleta, ni ella tampaco, pero nunca le diría a nadie que lo es. Pero vi todo el trabajo al que sometió su cuerpo, y es alucinante”.

En cuanto a la relación de pareja propiamente dicha, Kelce compartió: “Cuando estoy con ella, siento que somos personas normales. Cuando no hay cámaras, somos simplemente dos personas que se aman (...) Ds personas divertidas y con la honestidad de apreciarnos mutuamente por quienes somos. Compartimos todos esos valores, simplemente funcionó”.

Señales. Una tradición que Taylor Swift impuso tanto en la promoción como en la propia cocina de sus discos es la de los “huevos de Pascua”, es decir la implantación de señales que son como códigos teledirigidos a sus fans. En el podcast de Travis y Jason Kelce, explicó: “Lo de los huevos de Pascua se está volviendo un poco anticuado a estas alturas. Pero mientras les guste a los fans...(...) El arte del huevo de Pascua consiste en qué hay que hacer y qué no. Por ejemplo, nunca voy a plantar un huevo de Pascua relacionado con mi vida personal, siempre será sobre música... Algo que se me ocurre, algo que tengo en mente, un plan que estoy por concretar. Es algo que no sabés que digo por una razón específica, que luego oirás y pensarás: “¡Dios mío!”. En cuanto a su predilecto dijo: “Creo que mi favorito fue cuando me dieron un doctorado honoris causa de la Universidad de Nueva York y en mi discurso de graduación, e incluí tantos huevos de Pascua líricos que, cuando salió el álbum Midnights, los fans dijeron: “Todo el discurso fue un huevo de Pascua. Y para mí, eso es muy divertido y sé que les divierte”.

Colores. The life of a showgirl ya está en su cuenta regresiva. Su paleta de colores está dominado por el naranja, que es un color que empezó a verse mucho en el último tramo de su gira. “Se siente como ha sido mi vida de energética, y este álbum trata sobre lo que ocurría tras bambalinas, en mi vida interior, durante la gira, que fue eléctrica y vibrante”, relató en el podcast. Si bien parece haber verde y dorado, la tónica está clara. Esa frenética vida dedicada al espectáculo parece haber sido documentada por Taylor con una mezcla de entrega, ironía y alegría que parece prometer un disco vibrante.