Hallaron muerto al actor James Ransone, conocido por It y The Wire

Hollywood lamenta la pérdida del actor estadounidense James Ransone, conocido por su trabajo en la serie "The Wire" y la película "It: capítulo 2", quien fue hallado sin vida a los 46 años en Los Ángeles.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles ratificó que el actor fue encontrado el último viernes y, tras las pericias correspondientes, se determinó que la causa de muerte fue suicidio por ahorcamiento. Ransone residía en California junto a su esposa, Jamie McPhee, y su hijo.

Recordado por su icónica interpretación en el drama policial “The Wire”, la noticia de su fallecimiento generó una profunda tristeza entre sus colegas y seguidores. Su familia confirmó el deceso y solicitó apoyo para organizaciones de salud mental.

Durante su juventud, Ransone afrontó una adicción a la heroína que le generó una deuda de 30 mil dólares. A los 28 años logró la sobriedad. En 2021, a través de su cuenta de Instagram, Ransone contó que era sobreviviente de abuso sexual, crimen que había denunciado un año antes, pero que la policía del condado de Baltimore se negó a investigar. Su agresor fue un profesor de matemática llamado Timothy Rualo, que lo atacó a los 13 años.

Quién fue James Ransone

James Ransone dejó una marca imborrable en la televisión contemporánea gracias a su talento para interpretar personajes complejos y vulnerables, tanto en dramas como en comedias.

En 2003 alcanzó la fama global al dar vida a Ziggy Sobotka en 12 episodios de la segunda temporada de “The Wire”. Su papel como el impulsivo y trágico hijo del líder sindical Frank Sobotka es recordado como uno de los puntos más altos de la serie de culto de HBO, siendo el favorito de muchos fans.

Además de su paso por Baltimore en la ficción, Ransone participó en producciones de gran escala como la saga de terror "Sinister" e "It: capítulo dos", donde interpretó a la versión adulta de Eddie Kaspbrak (interpretado también por Jack Dylan Grazer).

Trabajó también en la adaptación estadounidense de "Oldboy" a cargo de Spike Lee, en "Tangerine" de Sean Baker y en "In a Valley of Violence" de Ti West. En televisión se lo pudo ver además en "Law and Order", "CSI", "Generation Kill" y "Hawaii Five-0".

Ante la dolorosa pérdida, su esposa, Jamie McPhee, decidió canalizar el duelo hacia una causa solidaria. A través de sus redes sociales, inició una campaña de recaudación de fondos destinada a la National Alliance on Mental Illness (NAMI).

El objetivo de esta iniciativa es fomentar la prevención y brindar asistencia a personas que atraviesan enfermedades de salud mental, buscando transformar la tragedia en un mensaje de apoyo para quienes lo necesitan.

Si vos o algún familiar o allegado tuyo atraviesa una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, podés contactarte con la línea de ayuda 135 o 011 5275-1135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) y desde todo el país al 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo. Si se trata de un suicidio en curso o de peligro inminente, no dudes en llamar al 911.