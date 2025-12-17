Condenan a prisión domiciliaria a otro médico que suministró ketamina a Matthew Perry

Condenaron a ocho meses de prisión domiciliaria a otro médico que suministró ketamina a la estrella de la serie “Friends”, Matthew Perry, en los meses previos a su muerte, ocurrida por sobredosis. La sentencia fue dada a conocer este martes por la noche por un tribunal de California.

Se trata de Mark Chávez, de 55 años, el segundo de los cinco acusados por la muerte del actor en octubre de 2023. Habría aceptado un cargo de conspiración para proveer la droga a Perry, quien llegó a pagar hasta 2.000 dólares por frasco en las semanas previas a ser encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles.

Chávez, que administraba una clínica en San Diego donde se realizaban infusiones con ketamina, también deberá completar 300 horas de servicio comunitario. Según la investigación, el propio profesional de la salud redactó una prescripción fraudulenta para obtener la sustancia y luego se la entregó al también médico Salvador Plasencia, quien posteriormente se la vendió al actor a precios inflados.

Por su parte, Plasencia fue sentenciado este mes a dos años y medio de prisión y, al igual que Chávez, deberá entregar su licencia para ejercer la medicina. La ketamina es un poderoso anestésico utilizado en tratamientos para la depresión, pero que puede ser abusado como droga recreativa.

Los otros tres acusados, que admitieron responsabilidad en el suministro de drogas al actor, serán sentenciados en los próximos meses. Entre ellas figura Jasveen Sangha, conocida como la "Reina de la Ketamina" que suministraba drogas a celebridades y podría ser encarcelada hasta por 65 años.

La serie "Friends", que seguía las vidas de seis jóvenes neoyorquinos, atrajo a una audiencia masiva. El papel de Perry como el sarcástico e infantil Chandler le llevó a hacer fortuna, pero el actor ocultaba una oscura lucha contra la adicción a los analgésicos y el alcohol.

El actor había estado tomando ketamina como parte de una terapia supervisada para la depresión. Pero los fiscales dicen que antes de su muerte se volvió adicto a la sustancia, que también tiene propiedades psicodélicas y es una droga popular en fiestas.

