Un médico es condenado a 30 meses de cárcel por suministrar ketamina al actor Matthew Perry

Un médico es condenado a 30 meses de cárcel por suministrar ketamina al actor de la popular serie “Friends” Matthew Perry en los meses previos a su fatal sobredosis. La sentencia se conoció este miércoles en un tribunal de Los Ángeles.

Se trata de Salvador Plasencia y es el primero de los cinco acusados por la muerte de Perry en octubre de 2023. El profesional de salud se había declarado culpable en junio de cuatro cargos de distribución de ketamina, un anestésico que es utilizado de forma controlada en tratamientos para la depresión y estrés postraumático.

La madre y el padrastro del actor se dirigieron al doctor mediante un comunicado consignado ante la corte. "La recuperación de Matthew dependía de que usted dijera NO", escribieron Suzanne Perry y Keith Morrison, de acuerdo con los periodistas en el tribunal. "¿Tus motivos? No los imaginamos. ¿Un doctor que dedica su vida a ayudar a los demás?", dijeron.

Por su parte, la defensa de Plasencia señaló que el médico lamentaba sus acciones. "Él no es un villano. Es alguien que cometió serios errores en sus decisiones sobre el uso no autorizado de la ketamina", apuntaron las abogadas Karen Goldstein y Debra White en un comunicado.

La familia de Perry

El profesional de salud debió entregar su licencia profesional y quedó bajo custodia. Plasencia no proporcionó a Perry la dosis fatal de ketamina, pero suministró la droga al actor en las semanas previas a que fuera encontrado muerto en un jacuzzi en su residencia de Los Ángeles.

Otras sentencias

Otro médico, Mark Chávez, se declaró culpable en octubre de conspirar para proporcionar ketamina a Perry. Según fuentes del caso, Plasencia le había comprado para vendérsela al actor estadounidense a precios enormemente inflados.

Las otras cuatro personas que también han admitido su participación en suministrarle drogas al actor serán sentenciadas en los próximos meses. Entre ellas figura Jasveen Sangha, conocida como la "Reina de la Ketamina" que suministraba drogas a celebridades, que podría ser encarcelada por 65 años.

Matthew Perry falleció en octubre de 2023 por sobredosis

La serie "Friends", que seguía las vidas de seis jóvenes neoyorquinos atrajo a una audiencia masiva. El papel de Perry como el sarcástico e infantil Chandler le llevó a hacer fortuna, pero el actor ocultaba una oscura lucha contra la adicción a los analgésicos y el alcohol.

El actor había estado tomando ketamina como parte de una terapia supervisada para la depresión. Pero los fiscales dicen que antes de su muerte se volvió adicto a la sustancia, que también tiene propiedades psicodélicas y es una droga popular en fiestas.