El vocero de Bill Clinton dijo que las fotos publicadas de su jefe son un plan de Trump

Que los nombres de Donald Trump y Bill Clinton aparezcan en los documentos del Caso Jeffrey Epstein no llama la atención ni sorprende. Más allá de lo que sentenciará la Justicia de Estados Unidos en algún momento, sobre estos dos presidentes norteamericanos que comparten el hecho de haber ocupado ese puesto dos veces, pesan dos situaciones que combinan sexo y escándalo.

En el caso de Clinton se trató del affaire con Mónica Lewinsky, una joven pasante –mayor de edad– que tuvo sexo con el mandatario y del que se recuerdan, por ejemplo, un vestido de jean de Gap con semen de Clinton; el gusto de este por humedecer los habanos rozándolos con cierta parte íntima de Lewinsky; y el impeachment.

Por su parte, Trump perdió un juicio por un pago realizado a la actriz de cine porno Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016, para que ella no revelara los detalles de un supuesto encuentro sexual entre ambos. Igualmente sin condena que pese sobre ellos, por ahora, las fotos de Trump y de Clinton que integran los archivos de Caso Epstein se ubican en el mismo plano de las que hay de otros famosos, empresarios y demás. De hecho, hay una segunda mirada respecto de cómo y quiénes dosifican las publicaciones de esas imágenes, a qué personas se elige o decide mostrar con Epstein.

Unos y otros. En la tanda de imágenes que se hicieron públicas hace unas horas, hay una en particular que tuvo mayor repercusión, y es la que muestra a un Bill Clinton muy relajado en un jacuzzi, junto a una mujer con el rostro cubierto con el rectángulo negro que se usa para proteger identidades. Y en otra, está sentado en un avión privado con otra joven rubia, igualmente anónima, en su regazo. Ante esto, Ángel Ureña, portavoz del expresidente de Estados Unidos, aseguró que Clinton no está vinculado a la red de tráfico de menores liderada por Jeffrey Epstein y que la profusión de las mencionadas fotografías en los documentos desclasificados por el Departamento de Justicia no son más que una estratagema de Donald Trump, amigo de Epstein, para desviar la atención. “La Casa Blanca no ha estado ocultando estos archivos durante meses solo para publicarlos un viernes por la noche para proteger a Bill Clinton: se trata de protegerse de lo que venga después, o de lo que intentarán ocultar para siempre”, dijo Ureña. “Pueden publicar todas las fotos granuladas de más de veinte años que quieran, pero este asunto no va de Bill Clinton. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará. (...)Hay dos tipos de personas en este caso: el primer grupo no sabía nada y cortó con Epstein antes de que sus crímenes salieran a la luz, y el segundo grupo continuó su relación con él después. Estamos en el primero. Ningún intento de demora del segundo grupo cambiará eso. Todo el mundo, especialmente los MAGA, esperan respuestas, no chivos expiatorios”.

Plazo. Durante la campaña electoral, Trump prometió publicar todos los archivos. Sin embargo, siendo ya presidente, desestimó estos pedidos de transparencia como un “engaño demócrata”. Finalmente cedió a la presión del Congreso, incluida la de su Partido Republicano, y el 19 de noviembre promulgó una ley que obliga a publicar los materiales a los treinta días. Ese plazo terminó la noche del 19 de diciembre. Todd Blanche, fiscal del Caso Epstein, señaló que se espera la aparición de “varios cientos de miles” de documentos más “en las próximas semanas”. También aclaró que esos documentos estarán parcialmente censurados para proteger a las víctimas.