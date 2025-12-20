“El 78% de la gente dice que ya no puede diferenciar las imágenes con IA de la reales”

Los teléfonos potenciaron la seducción que ejercen las imágenes. También el consumo de las mismas. Miriam Gastaldi es directiva de Getty Images para el Cono Sur. Esa firma es quizá la biblioteca más grande del mundo que, a su archivo de 600 millones de fotos y videos, suma otros 44 millones de nuevo material producido por su equipo glogal de profesionales. En diálogo con PERFIL habló de cómo fue este 2025 respecto a los intereses de los argentinos por las imágenes de hechos y personas.

—¿Cuántas imágenes promedio genera Getty Images cada año?

—Más de 11 millones cada trimestre. Como expertos en contenido visual, documentamos más de 160 mil eventos y coberturas editoriales a nivel global

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

—¿Ciento sesenta mil eventos en un año?

—Sí, y generan millones de imágenes. Por ejemplo, la Copa del Mundo, puede producir en un solo mes de cobertura más de 1,5 millones de imágenes. Vivimos en una época cada vez más digital, donde el principal lenguaje es el contenido visual.

—Además de una guerra y el Mundial, ¿qué otros hechos globales generan más imágenes?

—En Getty Images creemos que las noticias que mueven el mundo van más allá de cubrir los titulares. Creemos que la imagen es el lenguaje de nuestra época, trasciende fronteras e idiomas, y nuestros fotoperiodistas son narradores altamente capacitados. El ojo experto de nuestro equipo documenta, pero también les brinda luz a historias menos vistas, produciendo millones de imágenes para audiencias de todo el mundo.

—¿Qué figuras generaron más interés en Argentina según los registros de Getty?

—Algunas de las historias más compartidas por empresas (de noticias) a sus audiencias tienen que ver con el fútbol. Palabras claves como “River Plate”, “Boca Juniors”, “Marcelo Gallardo”, “Messi”, “Cristiano Ronaldo” y “Lamine Yamal” fueron algunas de las más buscadas en Argentina durante el año.

—¿Hay personajes que los medios aman? ¿Detectan mayor consumo de fotos de ciertas figuras?

—Franco Colapinto creció en búsquedas casi un 700 por ciento en comparación con 2024, demostrando el creciente interés por la promesa.

—¿De los argentinos famosos, vivos o muertos: quiénes generaron mayor interés fotográfico?

—El fallecimiento del papa Francisco este 2025 marcó la agenda mundial y fue una de las figuras argentinas más buscadas a nivel global, incrementando la demanda de imágenes, año con año en más de un 600 por ciento. Le sigue Leo Messi, que sigue siendo una de las figuras más vigentes y queridas del deporte en el mundo. Y el tercer argentino más buscado en el mundo fue el futbolista Julián Álvarez.

—¿Las imágenes generadas con inteligenci artificial serán realmente un problema al volverse difíciles de diferenciar de las reales?

—Según datos de nuestras encuestas de consumo en nuestra plataforma, el 78 por ciento de las personas dicen que ya no pueden diferenciar las imágenes con IA de la realidad. Esta tecnología es una herramienta que promete muchos beneficios; pero también representa riesgos impulsados por la desinformación y la distribución de contenidos falsos. La precisión visual y la confianza del público son fundamentales. A medida que las tecnologías de IA avanzan, la frontera entre lo creado artificialmente y lo capturado por una cámara puede volverse más difuso. El desafío no es solo técnico, sino ético: asegurar que los usuarios sepan qué es auténtico, qué fue manipulado y con qué propósito.

—¿Cómo se manejan ustedes al respecto?

—Getty Images adoptó una postura clara: no aceptamos contenido creado por IA generativa. Así, afirmamos nuestro compromiso de ser una fuente de veracidad. Nuestra biblioteca de contenido editorial y de uso comercial solo muestra imágenes y videos capturados en el mundo real. Invertimos activamente en procesos y herramientas de verificación y metadata reforzada para garantizar trazabilidad.

—¿El uso de imágenes de Instagram por parte de la prensa afectó el negocio?

—En lo absoluto. A medida que como personas interactuamos cada vez más con medios digitales, más es el requerimiento de contenido visual. La irrupción de las redes sociales cambió los flujos de publicación, pero no reemplazó la necesidad de producir imágenes y videos de calidad para audiencias de todo el mundo.

—¿Ustedes miran los Instagram de los famosos para ver si publican fotos de sus fotógrafos?

—Muchos artistas publican las imágenes de Getty Images en redes sociales. De hecho, la imagen con más likes en Instagram es la foto de Leo Messi cuando ganó el Mundial. La foto, capturada por uno de nuestros fotógrafos, Shaun Botterill, dio la vuelta al mundo en 2022. Otro ejemplo es la actriz Zoe Saldaña, quien subió las imágenes de nuestros fotógrafos tras su triunfo en los premios Oscar de este año.

—De las imágenes de archivo de Getty, ¿cuáles fueron las más demandadas?

—Cada año, los archivos reflejan tanto la memoria colectiva como el contexto actual. Con la pérdida de íconos y figuras que nos dejaron en 2025, muchas empresas de todo el mundo buscan honrar sus legados. Este año, imágenes de íconos como Jane Goodall, papa Francisco, Ozzy Osbourne, crecieron en búsquedas y demanda.

—¿Cuántos fotógrafos tiene Getty? ¿ Y cuántos hombres y mujeres?

—Son unas mil setecientas personas en todo el mundo, incluyendo más de 115 fotógrafos y videógrafos. Además, colabora con más de seiscientos creadores de contenido a nivel global, de los cuales 82 mil producen contenido exclusivo.

—¿Qué tiene de atractivo la fotografía como profesión, especialmente el fotoperiodismo?

—Nosotros creemos que las imágenes tienen el poder de hacernos pensar, sentir y actuar. Por eso, es clave ser conscientes de quién crea el contenido, quién lo captura y quién lo edita. Quienes eligen este camino encuentran una profesión profundamente significativa, capaz de transformar miradas y preservar memoria.

—¿Este 2025, hubo reporteros gráficos de Getty muertos durante la cobertura de conflictos bélicos?

—No, ninguno.

(Las imágenes que ilustran esta entrevista fueron cedidas por Getty Images para las versiones impresa y online).