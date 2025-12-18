Charles James Spencer-Churchill, duque de Marlborough, fue acusado formalmente de tres delitos de estrangulamiento no mortal cometidos contra su ex esposa entre 2022 y 2024 en las localidades de Woodstock y Oxfordshire, en Gran Bretaña. El aristócrata, de 70 años, pertenece a una de las familias históricas del Reino Unido y es pariente lejano tanto de Winston Churchill como de Diana Spencer, la princesa de Gales.

La acusación fue presentada tras una investigación de la Policía del Valle del Támesis, que confirmó que el duque fue arrestado el 13 de mayo de 2024. Según informaron las autoridades, los hechos investigados corresponden a episodios separados, pero vinculados a una misma presunta víctima, ocurridos a lo largo de casi dos años.

El caso tomó mayor relevancia pública por el perfil del acusado, cuyo apellido Spencer-Churchill lo conecta directamente con figuras centrales de la historia británica. Además, su residencia histórica está asociada al Palacio de Blenheim, un sitio emblemático del país y Patrimonio de la Humanidad.

La causa judicial y los cargos que enfrenta el duque de Marlborough

Los documentos judiciales indican que Charles James Spencer-Churchill enfrenta tres cargos por estrangulamiento intencional no fatal contra la misma persona, identificada en el expediente como su esposa separada, Edla Marlborough. Los hechos habrían ocurrido entre noviembre de 2022 y mayo de 2024 en Woodstock, Oxfordshire.

El juez de distrito Kamlesh Rana dispuso que el caso sea elevado para una audiencia de declaración de culpabilidad ante el magistrado jefe del Tribunal de Magistrados de High Wycombe, prevista para el 5 de enero. Hasta entonces, el proceso continuará bajo reserva judicial.

Desde la Policía del Valle del Támesis confirmaron oficialmente que el duque fue acusado de los tres cargos mencionados, aclarando que se trata de una investigación en desarrollo. Las autoridades remarcaron que, debido a la etapa procesal, no se brindarán más precisiones sobre sobre los episodios denunciados.

Charles James Spencer-Churchill habría estrangulado a su ex esposa, Edla Griffiths, en múltiples ocasiones.

Spencer-Churchill, conocido en su entorno familiar como “Jamie”, es el duodécimo duque de Marlborough y una figura habitual de la aristocracia británica desde hace décadas. Antes de heredar el título, era conocido como marqués de Blandford y participó activamente de la vida social del Reino Unido.

En los antecedentes públicos también figura que el duque atravesó durante años una batalla contra la adicción a las drogas, un aspecto de su vida personal que ya había sido mencionado por la prensa británica en el pasado, aunque sin relación directa con la causa actual.

La pareja se casó en 2002 en el registro civil de Woodstock. Edla Griffiths (apellido de soltera), la artista plástica, y el duque se encuentran distanciados desde hace tiempo, según fuentes cercanas a la familia citadas por medios locales.

El linaje Spencer-Churchill y el rol del Palacio de Blenheim

Charles James Spencer-Churchill heredó el título de duque de Marlborough en 2014, tras la muerte de su padre, John Spencer-Churchill, a los 88 años. El ducado es uno de los más antiguos y prestigiosos del Reino Unido, con un linaje estrechamente vinculado a la historia política y militar del país.

El duque es primo lejano de Lady Di a través de la familia Spencer, y también desciende de Sir Winston Churchill, primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Esa doble conexión familiar explica la fuerte repercusión del caso tanto en la prensa británica como internacional.

La residencia ancestral del ducado es el Palacio de Blenheim, ubicado en Woodstock. El edificio barroco, de más de 300 años de antigüedad, cuenta con 187 habitaciones y una superficie que supera incluso al Palacio de Buckingham y al Castillo de Windsor.

Charles James Spencer-Churchill heredó el título de duque de Marlborough en 2014.

Sin embargo, el duque no es propietario del palacio. Blenheim pertenece y es gestionado por la Blenheim Palace Heritage Foundation, una entidad independiente. Desde la fundación aclararon que la acusación no altera la titularidad ni la administración del lugar.

Un portavoz de la institución declaró: “La fundación está al tanto de los procedimientos legales contra el duque, pero los cargos se relacionan con su conducta personal y su vida privada, y están sujetos a un proceso penal en curso”. Por ese motivo, remarcaron que no realizarán más comentarios.

En los últimos años, el Palacio de Blenheim mantuvo un rol destacado en la vida pública británica. En julio de 2024, el rey Carlos III organizó allí una recepción para más de 40 líderes europeos, entre ellos el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su par francés, Emmanuel Macron. Además, recientemente se inauguró una estatua de bronce de Winston Churchill en sus jardines, al cumplirse 150 años de su nacimiento.