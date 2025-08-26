Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso: la historia de amor que comenzó con una pulsera

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce alcanzó este martes un nuevo capítulo con el anuncio oficial de su compromiso. La confirmación se realizó a través de redes sociales y en pocos minutos se convirtió en tendencia mundial, consolidando el vínculo que ambos eligieron vivir a la vista del público.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su casamiento: las fotos de la romántica propuesta

El primer acercamiento entre la artista y el deportista se remonta a julio de 2023, cuando Kelce intentó regalarle a Swift una pulsera de la amistad con su número de teléfono durante el Eras Tour. El gesto no prosperó, pero se transformó en la anécdota que marcó el inicio de una relación que rápidamente captó la atención de medios y fanáticos.

Meses más tarde, en septiembre de ese año, Swift fue vista en el estadio Arrowhead alentando a los Kansas City Chiefs junto a la madre del jugador. Allí celebró un touchdown de Kelce y, tras el partido, ambos fueron fotografiados caminando juntos en los pasillos del estadio, lo que disparó los rumores de romance.

Con el tiempo, la relación se afianzó con apariciones públicas en Nueva York, menciones en el podcast New Heights que Kelce conduce junto a su hermano Jason, y bromas de figuras de la NFL como Patrick Mahomes sobre la expectativa generada por la presencia de la cantante en los partidos.

A diferencia de vínculos anteriores de Swift, este noviazgo se desarrolló sin ocultamientos. La artista se convirtió en espectadora habitual en los estadios, mientras que Kelce asistió a varios shows de su gira mundial. En noviembre de 2023, durante un concierto, Swift modificó la letra de su canción Karma para referirse a él como “el chico de los Chiefs”, confirmando públicamente la relación.

El compromiso estuvo cargado de símbolos

El martes 26 de agosto de 2025, Swift y Kelce oficializaron su compromiso a través de una publicación en Instagram que rápidamente se viralizó. En la serie de fotografías, tomadas en un jardín decorado con flores blancas y rosas, se observa a la cantante mostrando su anillo mientras el jugador de los Kansas City Chiefs aparece de rodillas en el momento de la propuesta.

La publicación fue acompañada por una frase que no pasó inadvertida: “Your English teacher and your gym teacher are getting married” (“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”), una referencia irónica a la dualidad cultural que ambos representan: la artista pop más influyente de la actualidad y una de las estrellas más reconocidas del deporte estadounidense.

El anillo de compromiso también se convirtió en tema de conversación. Diseñado por Kelce en colaboración con la joyera Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry, la pieza cuenta con un diamante Old Mine Brilliant Cut, un estilo de corte antiguo que remite a las joyas de época, montado sobre un aro de oro amarillo de 18 quilates. Según especialistas en alta joyería, el diamante tendría entre 7 y 20 quilates, con un valor estimado que podría oscilar entre 250.000 dólares y 5 millones, de acuerdo con su calidad y rareza.

Más allá del gesto romántico, el anuncio estuvo plagado de detalles simbólicos que no pasaron inadvertidos para los seguidores de Swift. La publicación se realizó a la 1 p.m., la “13ª hora”, número que la cantante ha reivindicado históricamente como su favorito. La suma de 13 + 13 equivale a 26, la fecha elegida para compartir la noticia. Además, la ambientación floral y la estética de las imágenes remitieron a la narrativa de Love Story y a la era Lover, dos de las etapas más representativas de su discografía.

