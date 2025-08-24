Marius Borg, hijo de la princesa de Noruega, enfrenta 32 delitos y cuatro presuntos abusos

Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa de Noruega Mette-Marit, fue inculpado por cuatro presuntas violaciones y podría ser condenado a hasta diez años de cárcel, según anunció la fiscalía noruega que tiene este caso policial que sacude a la familia real desde hace más de un año, pero que comenzará a definirse recién en enero de 2026, cuando se inicie el juicio propiamente dicho.

Este joven de 28 años, que no está en la línea sucesoria al trono, está acusado de 32 delitos. Además de las cuatro violaciones, Marius Borg Høiby fue inculpado por maltrato a allegados y por haber grabado imágenes sin consentimiento, detalló en rueda de prensa el fiscal general de Noruega, Sturla Henriksbø. “Se trata de hechos muy graves que pueden dejar secuelas duraderas y destruir vidas”, subrayó el fiscal.

Según Sturla Henriksbø, Høiby habría violado a cuatro mujeres cuando estaban dormidas. Además, habrían sido filmadas. Las agresiones físicas de las que se lo acusó corresponden a las denunciadas por su expareja Nora Haukland, la única identificada por la fiscalía. Estas habrían sucedido entre el verano de 2022 y el otoño 2023. “En varias ocasiones, le habría dado un portazo en la cara, le habría golpeado la cabeza contra la pared y empujado contra la nevera”, agregó el fiscal. Y destacó que “la vinculación de Borg Høiby con la familia real noruega no implicará que sea tratado de forma más o menos indulgente y severa que si esos hechos hubieran sido cometidos por otro ciudadano”.

Por su parte, Petar Sekulic, abogado de Borg Høiby, informó que este negó las imputaciones más serias en su contra, y sí reconoció que planea declararse culpable de algunos cargos menores cuando se dé comienzo al juicio. “Él no está de acuerdo con las acusaciones sobre violación y violencia doméstica”, dijo el abogado.

Quién es. Marius Borg Høiby es hijo de una relación anterior al matrimonio de su madre Mette-Marit con Haakon, príncipe heredero al trono de Noruega. Marius, de 28 años, fue arrestado el 4 de agosto de 2024, sospechoso de haber agredido a su pareja. En una declaración pública realizada diez días después de esa detención, el joven afirmó haber actuado “bajo los efectos del alcohol y la cocaína tras una discusión”, también de sufrir “trastornos mentales” y de luchar “desde hace mucho tiempo contra la adicción” a la droga. Esta detención desencadenó una serie de otras revelaciones y denuncias por parte de dieciséis víctimas, según informó el mencionado fiscal general de Noruega, Sturla Henriksbø. En 2024, Høiby pasó una semana detenido, una situación inédita en la familia real noruega. Las cuatro violaciones por las que Høiby está inculpado tuvieron lugar en 2018, 2023 y 2024, la última de ellas, después del inicio de la investigación policial.

Discreción. Marius Borg Høiby es rubio, alto, luce tatuajes, anillos y pendientes, y nació el 13 de enero de 1997, fruto de un fugaz idilio entre Mette-Marit –quien acababa de salir de un entorno marcado por el alcohol y las drogas–, y Morten Borg, condenado por violencia y delitos relacionados con estupefacientes.

A los 4 años de edad, saltó a la fama cuando su madre se casó con el heredero de la corona de Noruega, el príncipe Haakon. Por entonces, como sucede con todos los medios de prensa del mundo, a Mette-Marit la apodaron –por un tiempo– la “princesa rockera” o “la princesa punk”. Ella y el príncipe Haakon tuvieron otros dos hijos, la princesa Ingrid Alexandra, de 21 años, y el príncipe Sverre Magnus, de 19.

Høiby, que según la prensa noruega pasó el año pasado una semana en un centro de desintoxicación en Londres, ya había sido detenido en 2017 por consumir cocaína en un festival de música; fue condenado a una multa. Para algunos, esta conducta ha empañado la imagen de la monarquía, aunque la institución sigue siendo muy popular, sobre todo el rey Harald y el príncipe heredero Haakon. En estos días, en los que hablaron el fiscal del caso y el abogado defensor del joven, el palacio no hizo ningún comentario al respecto. “Corresponde a los tribunales examinar este asunto y tomar una decisión”, declaró la portavoz Sara Svanemyr en un mensaje enviado a la agencia de noticias AFP. Según un sondeo publicado en diciembre por la televisión pública NRK, el 45 por ciento de los encuestados declaró que su opinión sobre la casa real se había deteriorado durante el último año.