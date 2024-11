Marius Borg Høiby, hijastro del príncipe heredero de Noruega, liberado tras ser acusado de violación

El hijastro del príncipe heredero Haakon de Noruega, Marius Borg Høiby, fue liberado tras haber estado detenido desde el 18 de noviembre, cuando fue arrestado bajo sospecha de violación. Aunque la policía solicitó inicialmente una detención de dos semanas, el joven de 27 años solo permaneció una semana bajo custodia debido a que, según las autoridades, ya no existe riesgo de destrucción o alteración de pruebas.

El caso generó un fuerte impacto en Noruega, pues Borg Høiby es hijo de la princesa heredera Mette-Marit de una relación anterior y fue criado junto a los hijos de la pareja real, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus. Aunque no tiene títulos reales ni responsabilidades oficiales, su vínculo con la familia real lo coloca en el centro de atención mediática.

La investigación sigue abierta y no se fijó una fecha para el juicio. La policía busca esclarecer si Borg Høiby estuvo involucrado en uno o ambos delitos sexuales que se le imputan. Respecto al primer caso, los investigadores indicaron que "la víctima no pudo resistirse al acto", aunque no se han revelado más detalles. Por el momento, los medios noruegos reportan que el joven ha negado ambas acusaciones.

Con el futuro judicial de Borg Høiby en suspenso, el caso plantea serios desafíos para la familia real noruega, que intenta distanciarse de las acciones de un miembro que no tiene un papel oficial, pero cuya figura genera gran interés público.

Las acusaciones contra Borg Høiby

El arresto de Borg Høiby estuvo relacionado con una acusación preliminar de haber mantenido relaciones sexuales con una persona incapaz de resistirse al acto. Además, la policía está investigando una segunda denuncia por un delito similar. Según el abogado de la policía, Andreas Kruszewski, “la acusación implica una relación sexual no consentida con una mujer incapaz de oponerse al acto”. A pesar de esto, Borg Høiby no ha sido formalmente imputado en la nueva causa.

Durante la investigación, las autoridades confiscaron objetos en el domicilio del joven. La acusación preliminar le permitió a la policía detenerlo temporalmente mientras avanzaban las pesquisas. En su liberación, su abogado defensor, Øyvind Bratlien, declaró: “No me sorprendió. No debería haber sido encarcelado en absoluto. Creo que fue una decisión incorrecta, pero no diré más”.

Un historial de incidentes

Este no es el primer conflicto legal de Borg Høiby. En agosto, el hijastro del príncipe heredero fue arrestado tras agredir físicamente a su entonces pareja, Rebecca Helberg Arntsen, en un incidente que involucró consumo de alcohol y cocaína. En aquella ocasión, se encontraron daños en el apartamento de la mujer, incluido un cuchillo clavado en una de las paredes. Borg Høiby admitió su responsabilidad en ese caso, diciendo: “Provoqué lesiones corporales y destruí objetos en un apartamento en estado de ebriedad y cocaína después de una discusión. Lo lamento profundamente”.

Además, en septiembre fue nuevamente detenido por violar una orden de restricción impuesta tras el ataque a Arntsen. Según las autoridades, en el momento de la detención se encontraba en un automóvil con la víctima, lo que representaba un incumplimiento de las medidas judiciales.

La reacción de la familia real

El caso ha sido un golpe para la familia real noruega. En declaraciones previas al arresto de noviembre, el príncipe heredero Haakon expresó: “Marius enfrenta acusaciones graves, y confío en que tanto la policía como el poder judicial harán un buen trabajo para esclarecer los hechos”.

Borg Høiby, quien dejó la vida pública en 2016, siempre ha sido considerado parte de la familia, aunque no tiene títulos ni funciones oficiales. En una declaración pública, el joven reconoció sus problemas de abuso de sustancias y trastornos mentales: “He luchado contra el abuso de sustancias durante mucho tiempo y estoy reanudando el tratamiento”.