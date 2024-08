El "nieto" de los reyes de Noruega, acusado de atacar a una chica, podría pasar un año en prisión

El hijastro del futuro rey de Noruega podría ser condenado a hasta un año de prisión después de haber sido acusado de atacar físicamente a una mujer en su casa de Oslo y amenazar con prenderle fuego a la ropa.

Marius Borg Høiby, de 27 años, el hijastro del príncipe heredero Haakon de Noruega, que trabaja como mecánico de motocicletas, enfrenta cargos preliminares de lesiones corporales y daños criminales.

Según se informa, la policía confirmó que la presunta víctima mantenía una "relación" con Marius, que es el hijo que la princesa heredera Mette-Marit tuvo en 1997 con su novio de entonces, el narcotraficante convicto Morten Borg.

Desde que su madre se casó con el príncipe Haakon en 2001, Marius fue criado en la residencia real con sus medios hermanos, la princesa Ingrid Alexandra, de 20 años, y el príncipe Sverre Magnus, de 18

Aunque diferencia de sus medio hermano no tiene ningún papel público oficial, Marius es considerado parte de la familia real y llama "abuelos" al rey Harald V y la reina Sonia, padres del príncipe Haakon.

Según Lovdata, la fundación noruega que publica información judicial, las lesiones corporales pueden ser castigadas "con multa o prisión de hasta un año, cualquiera que cometa violencia contra otra persona o la viole físicamente de cualquier otra manera será castigado".

Si el cargo se extiende a "lesiones corporales graves", la pena contra Marius Borg podría ser de hasta seis años de prisión.

La semana pasada, la policía dijo que fueron llamados a una dirección de Oslo la madrugada del domingo 4 de agosto después de denunciarse un altercado nocturno en un apartamento.

La policía afirmó que "no tenía información de que la víctima sufriera heridas graves" y apartamento donde tuvo lugar el presunto ataque parecía haber sido "demolido", según el diario noruego Dagbladet.

Marius fue arrestado en la escuela Jansløkka, cerca de Skaugum, la residencia de la familia del príncipe heredero noruego y liberado al día siguiente, quedando señalado como el único "sospechoso en el caso". La policía no identificó a la mujer y solo dijo que había "relación entre el acusado y la víctima".

La popular revista noruega Se og Hør publicó imágenes de lo que afirma es el apartamento donde "tuvo lugar el episodio violento". Las fotos muestran un cuchillo clavado en una pared y una lámpara de techo rota.

Citando a dos fuentes anónimas, la revista dijo que la policía de Oslo tenía grabaciones de audio del hijastro del príncipe heredero llamando a la mujer y "amenazando con prender fuego y quemar la ropa y las pertenencias de la chica".

La cadena noruega de televisión NRK dijo por su parte que "el cuchillo no fue utilizado contra la mujer ofendida, sino que fue colocado en la pared" y confirmó también que se grabó "al menos una conversación telefónica en la que Borg Høiby se habría comportado de forma agresiva hacia la mujer a la que se le acusa de agredir".

Desde que se conoció la noticia de su detención, una de las exnovias de Borg Høiby, Juliane Snekkestad, afirmó haber sido "sometida a violencia psicológica y física por parte de la persona en cuestión" mientras estaban saliendo.

En una publicación en Instagram Stories, la modelo dijo: "Ya no quiero permanecer en silencio... Esto ya sucedió antes y debe detenerse ahora".

Y continuó: "En primer lugar, me gustaría enviar un cálido recuerdo a las personas afectadas por el caso. Aunque la familia y los amigos más cercanos ya lo saben, ya no quiero permanecer en silencio. Porque, en realidad, ya no puedo seguir callando".

Juliane Snekkestad reconoció haber sido "objeto de violencia psicológica y física por parte de la persona en cuestión" y dijo que "la violencia psicológica fue más brutal". "Hay que detenerlo ahora", finalizó.