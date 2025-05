Lady Gaga generará para Río de Janeiro unos US$ 100 millones

“¿Voy a gastar dinero público en Lady Gaga? Sí. Con Madonna gasté también. ¿Saben por qué? Porque llena todos los hoteles, llena todos los restaurantes...”, dijo Eduardo Paes, alcalde de Río de Janeiro. Hace un año, el show gratuito que Madonna dio en la playa de Copacabana congregó a un millón seiscientos mil espectadores, según las cifras oficiales; y casi novecientos mil según el diario Folha de Sao Paulo. Pero sobre todo, Madonna generó unos sesenta millones de dólares para la economía carioca. Algo similar sucede con Lady Gaga, quien hoy se presenta en la misma arena que Madonna. Las cifras de vuelos a Río de Janeiro, la ocupación hotelera y de plazas ofrecidas por aplicaciones, sumado al consumo gastronómico, dan cuenta de que la inversión de contratar a Lady Gaga para un concierto gratuito es ganancia segura. La estimación oficial en base a los tópicos mencionados estima que Lady Gaga generará un movimiento económico de unos cien millones de dólares. Por esto, el mencionado alcalde Eduardo Paes ya piensa en el futuro concierto en la playa: el de la banda irlandesa U2.

Rock in Rio. La única vez que Lady Gaga actuó en Brasil fue en 2012, como parte de la gira Born This Way Ball. En esa presentación reunió a cincuenta mil espectadores en el Parque dos Atletas, en el oeste de Río. También paseó con un fuerte dispositivo policial por la favela de Cantagalo, en Ipanema, donde se fotografió jugando pelota con un grupo de niños. Y la experiencia en el país vecino parece que fue inolvidable para Lady Gaga dado que se tatuó en la nuca la palabra “Río”. Cinco años después, estaba confirmada su actuación en Rock in Rio pero a última hora la canceló por dolores severos causados por la fibromialgia, una condición que ella ha enfrentado durante años.

Furor por Gaga. Los internautas de Brasil bautizaron el espectáculo como Gagacabana 2025 (una combinación de Gaga en Copacabana). En una zona comercial popular del centro, los fans no dudan en hacer una hora de cola para entrar a la tienda Lix, que ofrece camisetas, gorras y accesorios con su imagen. El artículo más buscado: una camiseta sin mangas con motivos inspirados en el vestido hecho de carne cruda que ella vistió en los MTV Awards de 2010.

“Esperábamos recibir gente, pero esto supera todo lo que habíamos imaginado”, dijo a AFP el gerente Paulo Moreira Monteiro, quien estima que su facturación aumente un setenta por ciento comparada con una semana normal. “¡Hoy todo el mundo está en Río!”, dijo orgulloso el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes.