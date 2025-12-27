Trump avanza con su plan de censura en TV

Hasta el momento, en Estados Unidos, son los conductores de los populares programas de la noche –los late night shows– quienes ponen adjetivos al devenir autoritario del gobierno de Donald Trump. Stephen Colbert, Seth Meyers, Conan O’Brien, Jimmy Kimmel, son algunos de los que colocan el apellido Trump junto a “cualidades” como, por ejemplo, mentiroso, peligroso, rey, autoritario, déspota, tirano. Ese presidente fue elevando el tono hacia quienes critican o cuestionan su gestión y ya logró, por ejemplo, que el noticiero 60 minutos –de la cadena Paramount– cortara la transmisión de un informe que mostraba qué les sucedía a inmigrantes que no tenían siquiera un multa de tránsito y que habían sido deportados por Trump a las cárceles de Bukele, en El Salvador. CNN integra el conglomerado de medios de David Ellison, hijo de Larry Ellison –multimillonario CEO de Oracle–, y ambos protrumpistas.

¡Echénlo! En la previa de Navidad, Trump volvió a atacar a Stephen Colbert, el conductor estrella de CBS a quien el mencionado David Ellison rescindió su contrato 2026 para congraciarse con Trump, de quien necesita, al menos, su no oposición para que él y su padre puedan ampliar su negocio en medios de comunicación. “(CBS) debería sacarlo YA, es lo único humano que se puede hacer”, exigió Trump a la vez que calificó a Colbert como “un patético desastre”. Y agregó: “Si los noticieros y programas nocturnos de las cadenas televisivas son casi cien por ciento negativos respecto al presidente Donald J. Trump, al movimiento MAGA y al Partido Republicano, ¿no deberían revocarse sus valiosas licencias de transmisión? Yo digo que sí”.

Rey Donnie VIII. En un mensaje de Navidad que Jimmy Kimmel realiza desde hace unos años para Channel 4, de la TV británica, dijo: “Quizá hayan leído que el presidente de mi país quiso acallarme, porque no lo adoro como a él le gusta que lo adoren. El gobierno estadounidense me amenazó a mí y a la empresa para la que trabajo, y de repente nos dejaron fuera del aire. Pero entonces, ¿saben qué pasó? Ocurrió un milagro navideño”. Ese milagro fue que millones de personas se opusieron a eso. “Les cuento esto porque quizá piensen que un gobierno que silencia a sus críticos es algo que ocurre en lugares como Rusia o Corea del Norte. Eso era lo que pensábamos antes. Ahora tenemos al rey Donnie VIII (Trump) pidiendo ejecuciones. Desde la perspectiva del fascismo, este ha sido un año realmente fantástico. La tiranía está en auge aquí”.