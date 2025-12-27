La Navidad marcó el inicio de las vacaciones de famosos que eligieron el sol y el frío boreal

“El viaje de nuestros sueños”. Así calificó María Becerra sus vacaciones en Finlandia. “Siempre quisimos hacerlo exactamente así: Navidad, Año Nuevo, mucha, mucha nieve; solos vos y yo, aventurándonos en nuestro ‘país de las maravillas’. Estar acá es un sueño. Ojalá podamos cumplir todos los deseos que pedimos para estas vacaciones. Igual, lo único que me importa es que nos amamos, somos felices, tenemos salud y también la oportunidad de estar acá. Te amo J. Rei”. Este posteo María Becerra lo ilustró con un par de imágenes de ella y su pareja, bajo un cielo donde se veía la famosa aurora boreal. El universo haters (odiadores en redes sociales) criticó su viaje al exterior y, contrario a lo que se aconseja como estrategia, la cantante respondió.

En Argentina. En geografías donde el frío no es lo habitual en diciembre y enero, otros famosos celebraron las fiestas y comenzaron sus vacaciones. Por ejemplo Leo Messi, quien reunió, en una extensa mesa blanca con detalles dorados, a su numerosa familia, en Rosario.Su hermana María Sol tenía previsto celebrar en esa ciudad su boda con Julián “Tuli” Arellano, entrenador de la categoría Sub-19 del Inter Miami, el próximo 3 de enero, pero hace menos de una semana tuvo un accidente automovilístico en Miami, y la postergó.

En Argentina, también pasaron las fiestas Mauro Icardi y China Suárez, la pareja que, sin hablar y solo con fotos caseras, alimenta el algoritmo de Google y facilita el trabajo de panelistas que llenan horas criticándola. Esta pareja también sentó a su extensa mesa en rojo y dorado a una veintena de familiares y amigos.

Así también los Ortega, quizá el clan cuyos progenitores –Palito y Evangelina– fueron pioneros en eso de hacer de la vida privada un hecho de curiosidad pública, en una época donde “lo viral” se traducía en rating televisivo o venta de ejemplares. Con los años, sus hijos eligieron un perfil más bajo. Casi todos ellos se reunieron para las fiestas y Julieta Ortega habilitó algo de esa intimidad familiar donde ya hay nietos adolescentes.

En Uruguay. Mientras tanto, en Punta del Este, ya están al sol varios personajes de vidas instagrameables. La llegada a esa ciudad que filmó Pampita, en vuelo privado y con todos sus hijos, pareció un comercial publicitario perfecto para Instagram. Con los hijos más que adolescentes, posaron Valeria Mazza y Alejandro Gravier, muy coloridos en la previa de Nochebuena, más sobrios en la playa al día siguiente. Otra postal clásica de estas festividades es la de Susana Giménez con su hija Mercedes y los tíos y tía de esta. Es decir, con los dos hermanos y una hermana de la conductora. Su nieta Lucía esta vez no fue de la partida navideña; ella se fue a Nueva York con su novio, el jugador de Boca Juniors Nicolás Figal.

Otra que sumó a su pareja, Martín Migueles, a sus vacaciones en familia fue Wanda Nara. Ella eligió Punta del Esta para vacacionar con los hijos que tuvo con Mauro Icardi. En el balneario esteño, y en su “propio barrio”, hace un par de semanas de instalaron Eduardo y Elina Costantini, con la pequeña Kahlo Milagro.