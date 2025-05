Jorge Fontevecchia, Tomás Rebord y Ricardo Roa debatieron sobre Milei y los periodistas

En la 48ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los eventos culturales más importantes del país, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, tuvo su espacio en la presentación del libro Fontevecchia vs. Milei , escrito por Jorge Fontevecchia, periodista fundador de Editorial Perfil. Y lo acompañaron en el panel Ricardo Roa, periodista y hoy editor general adjunto de Clarín; y Tomás Rebord, abogado, quien hizo de El método un programa que demostró que las entrevistas extensas pueden generar audiencias, y hoy es cara del canal de streaming Blender. El temario, reflexionar sobre la relación entre el periodismo y el poder, con eje en los cruces entre el presidente Javier Milei y los medios, una tensión que crece y ya genera fuertes cuestionamientos.

Por qué la efeméride. El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue adoptado en 1993 por las Naciones Unidas para recordar la importancia de una prensa libre, evaluar la libertad de prensa en el mundo, defender la independencia de los medios y rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión.

Este día en todo el mundo se resalta la necesidad de los gobiernos de respetar la libertad de prensa y se subraya el rol crucial de los medios en la sociedad, al proporcionar información precisa y diversa, lo cual es esencial para el funcionamiento de cualquier democracia. Y también sirve, como en nuestro caso, para denunciar las restricciones a la prensa.

Escenario actual. “Hace pocos meses Elon Musk dijo al público: ‘Ustedes son los medios ahora’ señalando un celular. En Argentina un influencer libertario apodado Gordo Dan sostuvo que con los celulares son el “brazo armado” y la “guardia pretoriana” del Presidente en la batalla cultural. Y como parte de la embestida general de nuestro gobierno contra el periodismo y los medios de comunicación (...) el viernes el ministro de Economía Luis Caputo dijo que el periodismo ‘es una profesión en extinción’”, dijo Jorge Fontevecchia en su ponencia inicial para describir el presente. Luego hizo un recorrido histórico recuperando varios autores y filósofos para explicar su mirada sobre el periodismo y la comunicación como profesión. “Los periodistas somos ‘sujetos supuestos de saber’, nuestro saber también es puesto en discusión y debe relegitimarse para aspirar a sobrevivir, como cualquier otra profesión, renovando su utilidad, eficacia simbólica y credibilidad”, explicó Fontevecchia. “Periodismo, democracia representativa, constitucionalismo y capitalismo fueron construcciones contemporáneas. La idea del periodismo como ‘cuarto poder’, ‘fiscal de la república’, ‘perro guardián’, y todas las metáforas similares, aunque de forma reduccionista e imperfecta, reflejan el sistema político que integra el periodismo y le da sustento. Esto es: la democracia burguesa, la división de poderes y el límite a quien gobierne”.

Límites y alerta. “Muchas veces, detrás de la polémica y las críticas a las formas de periodismo profesional e inquisidor de los gobiernos, se esconde muy solapadamente la crítica al sistema mismo de división de poderes”, reflexionó Fontevecchia. “Entonces a los partidos con vocación hegemónica no les queda otra alternativa que soportar la división de poderes, pero tratan de reducir su cumplimiento al mínimo de formalidades posibles. Frente a ello, la libertad de expresión es considerada por muchos, no solo un fundamento de la democracia, sino ‘el fundamento’. Limitar la división de poderes conlleva limitar al periodismo”.

Verdad en jaque. “El derrumbe de las certezas y su sustitución por el escepticismo no solo afecta al periodismo sino a múltiples campos”, prosiguió el fundador de Editorial Perfil. “Por ejemplo, el relativismo corroe también la base epistémica del derecho, minando la legitimidad de los jueces, fuente de control de los otros dos poderes de la democracia burguesa. Pero el periodismo es el más atacado. (...) “En el ataque a las libertades individuales no hay victimarios ideológicamente permanentes. El último siglo está repleto de ejemplos de regímenes que emparentándose tanto con la izquierda como con la derecha limitaron, por ejemplo, las elecciones sexuales de las personas o la libre disposición de sus bienes. Y todos ellos tuvieron en común una justificación: la democracia era para estos regímenes una forma de dominación burguesa, una trampa de los privilegiados para que nada cambie y mantengan sus privilegios”.

Puentes. “Me gustaría aprovechar para ampliar puentes entre intelectuales de distintas disciplinas que aún con perspectivas muy diversas y si se quiere en algunos casos hasta opuestas, no dejan nunca también de ser misioneros, según su estilo, de algún criterio de verdad”, redondeó Fontevecchia. “Después del violento siglo XX sería dificultoso para cualquier gobierno defender hoy públicamente un sistema sin garantías individuales, donde la Justicia fuera simple ejecución sumaria de la voluntad del partido dominante, y no existiera ningún cuerpo colegiado de poder jerárquicamente equilibrado al Poder Ejecutivo”.

Cabezas de termo. En su intervención, Ricardo Roa destacó que Fontevecchia “ha defendido siempre la libertad de expresión y por eso ha tenido tensiones con los diferentes gobiernos”. Y agregó: “Javier Milei ha insistido en que los periodistas somos profetas del odio, al igual que Cristina Kirchner, hace una campaña contra el periodismo”. Luego analizó el estado de la gestión del gobierno libertario, que según analizó “está pasando factura”, cuando debería estar celebrando “haber salido airoso del cryptogate y las negociaciones con el FMI”. Además, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo: “Siempre se puede esperar lo peor de los alcahuetes”, por haber dicho que el periodismo “está desapareciendo”. “Son los peligrosos también los cabeza de termo que rodean a Milei”, advirtió Roa. “El último episodio de la semana fue el del asesor estrella, Santiago Caputo, que enfrentó a un fotógrafo, en modo amenazante (...) El odio, que es la base de la fuerza política de Milei, es peligroso y ahora se enfoca en nosotros”, señaló el editor de Clarín. “Durante este gobierno tenemos que seguir contando lo que pasa y denunciar los agravios. Una cosa es criticar a un periodista que opina, y otra es atacar a un periodista que cubre y no tiene capacidad de defenderse, tenemos que poder neutralizar estos ataques con el apoyo de todos los medios”.

Odio direccionado. Por su parte, Tomás Rebord comenzó haciendo una aclaración sobre su formación: “No me formé como periodista, estudié abogacía porque me interesaba la política y eludí el mote de periodista para escapar a requisitos formales de la profesión. Y nunca pretendí construir una neutralidad”, continuó el conductor de Hay algo ahí, en Blender. “Hay un fenómeno dual con lo que genera este gobierno respecto a la libertad de expresión. Respecto a la puteada de los que bancan a Milei no me merma en mi posibilidad de expresarme, pero yo gozo del privilegio de tener una espalda de público, no depender de la simpatía del gobierno para sostener un trabajo”, reconoció. Sin embargo, aclaró: “Si sos Pablo Grillo (N de la R: fotógrafo agredido en una manifestación y aún internado) y te vuelan la cabeza en una movilización, eso es otra cosa.(...) No es lo mismo que el Presidente esté comandando el odio; me preocupa menos por el emisor que por los receptores de ese mensaje”, enfatizó. En esa línea, concluyó Rebord: “Ellos son el Estado y eso es una responsabilidad diferente, eso es algo que no dimensiona el mileísmo, y si desde ahí se construye crueldad, la respuesta es desbande”.