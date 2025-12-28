Los Premios Perfil reconocieron el aporte de personas que aspiran a mejorar la vida

En la recta final de esta montaña rusa emocional que fue 2025, Perfil realizó la decimoquinta edición de los Premios Perfil que destaca a aquellas personalidades que sobresalieron en materia de libertad de prensa, aportes artísticos y culturales, y contribuciones a la paz y al pensamiento crítico.

El jurado encargado de la selección final de este año estuvo compuesto por Rafael Bielsa, Agustín Salvia, Mabel Bianco, Diana Maffia, Damián Tabarovsky y Julio César Crivelli. Las categorías de los Premios Perfil son para: la libertad de prensa internacional; el mejor aporte desde el deporte al desarrollo humano; la mejor obra o proyecto artístico contemporáneo; la mayor contribución a la paz internacional; el mejor aporte al pensamiento crítico nacional; el mejor aporte al pensamiento crítico internacional; la mejor divulgación científica; el mejor aporte al bien común, y dos premios especiales relacionados al periodismo argentino.

En paralelo a la celebraciónde los Premios Perfil 2025, la editorial lanzó una edición especial de más de doscientas páginas en un formato especial, de lomo cuadrado, que registra muchos de los momentos esenciales del Diario PERFIL, que sale impreso los sábados y domingos.

Simbólico. “El Muro de Berlín es quizá el símbolo más potente del siglo XX”, sostuvo Jorge Fontevecchia, fundador y CEO de Grupo Perfil, al recordar la definición del historiador Eric Hobsbawm sobre el “corto siglo XX”, que comenzó con la Primera Guerra Mundial en 1914, y que concluyó en 1989 con la caída del muro que dividió Alemania en dos desde 1961 a 1989, y cuyos únicos fragmentos fuera de Berlín están en la sede de Grupo Perfil, en Barracas. Más allá de su valor histórico, Fontevecchia remarcó su dimensión política y comunicacional: “No era solo un muro que dividía territorios; era un símbolo de censura, un impedimento concreto para que un lado supiera qué pasaba del otro”. También recordó que, cuando el muro fue construido en la década del 60, la televisión todavía no tenía la masividad actual y la información circulaba principalmente a través de la radio de onda corta. “Hoy nos parece absurdo pensar que un muro pudiera impedir el acceso a la información, pero en ese contexto fue una herramienta eficaz para el aislamiento”, afirmó.

Berlín en Barracas. Fontevecchia también reconstruyó la historia de cómo esos fragmentos llegaron a la Argentina. Contó que, mientras el grupo se preparaba para lanzar su revista semanal política (Noticias), se produjo la caída del Muro de Berlín. “Fue una especie de llamado de la historia”, relató. Tras más de un año de gestiones con la entonces República Democrática Alemana, Perfil logró traer fragmentos del muro a cambio de la construcción de una escuela. “Elegimos los tramos más representativos, ubicados cerca de la Puerta de Brandeburgo. Lo que hoy se ve acá estaba en pleno centro de Berlín”, explicó.

Mejor antes. En otro tramo del discurso, Fontevecchia subrayó que los Premios Perfil no buscan consagrar la fama ni la popularidad de sus elegidos y elegidas, sino reconocer obras y trayectorias con valor trascendente. “Los premios deberían anticipar el valor de alguien, no llegar después de que ese valor ya fue consagrado”, señaló, al explicar la etimología de la palabra “premium”.

Aclaró, además, que el Grupo Perfil no decide los ganadores, con excepción del Premio a la Libertad de Expresión, incorporado por la propia empresa periodística.Durante la ceremonia, uno de los Premios Especiales a la Libertad de Prensa fue otorgado al fotoperiodista Pablo Grillo, en reconocimiento a su labor profesional y a su compromiso con la documentación gráfica de las protestas sociales en la Argentina.

Fin común. En la línea del premio a Pablo Grillo, se encuadra el galardón a Martin Baron, exdirector de The Washington Post, del Boston Globe –en el que lideró el equipo de investigación que reveló los abusos sexuales de la Iglesia católica en esa ciudad–, y del Miami Herald. Hace un mes dijo que “Estados Unidos ha sido un modelo de libertades, pero ya no lo somos. El periodismo independiente ha perdido el apoyo vital del país, y este es un indicio de que hemos perdido nuestra alma. Ya no doy por sentada la libertad de prensa en Estados Unidos”. A Baron se le dio el Premio a la Libertad de Expresión de 2025.

En el plano nacional y también en relación directa con los reconocimientos a Grillo y a Baron, Perfil dio un premio especial a la trayectoria periodística a Jacobo Timerman, sello del periodismo comprometido y fallecido en 1999. Desde Nueva York, envió un mensaje su hijo Javier Timerman, y en Perfil lo recordó un colaborador más que cercano a Timerman, Abrasha Rotenberg, cofundador de la revista Primera Plana y de los periódicos Nueva Sion y La Opinión; además de padre de Cecilia Roth.

La palabra “libertad se aplica también al Premio Mayor Contribución a la Paz Internacional que recibió Graziella Chiarcossi, en representación de su primo Pier Paolo Passolini, reconocido cineasta italiano de cuyo asesinato se cumplieron cincuenta años. “Para Pasolini, la paz no era un estado de normalidad, sino una conquista que exige pensamiento crítico”, dijo su prima Chiarcossi.



MIradas. Por fuera de los premiados relacionados con los medios de comunicación, uno de los galardonados fue Esteban Bullrich. En su caso, en la categoría de Mejor Aporte al Bien Común. Bullrich brinda un constante mensaje a la sociedad para superar todas las maneras de la grieta, y enfrenta al ELA con una capacidad de resiliencia enorme.

A su manera, quienes también superaron la grieta fueron los premiados en la categoría Mejor Divulgación Científica: el equipo de Stream del Conicet, entidad que el gobierno de Milei se esmera en desfinanciar. La transmisión impulsada por el Schmidt Ocean Institute y el Conicet, a bordo del buque Falkor y con más de treinta científicos argentinos, junto a técnicos y becarios de diversas instituciones, fue seguida en vivo por miles de personas vía el canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute.

Arte y ajedrez. Arthaus es uno de los espacios de vanguardia más nuevos e interesantes de la Ciudad de Buenos Aires. Su fundador, Andrés Buhar, empresario y coleccionista de arte, mereció el premio Mejor Proyecto Artístico Contemporáneo. Aunque no estuvo presente por temas de agenda, el premio Mejor Aporte desde el Deporte al Desarrollo Humano fue para Faustino Oro, maestro internacional de ajedrez, de solo 12 años.

Ellas. Quien tampoco pudo estar en Perfil fue Rita Segato, elegida como Mejor Aporte al Pensamiento Crítico Nacional. En su lugar lo recibió Claudia Martínez, ministra de la Mujer de Córdoba, luego de proyectarse un video con un mensaje de Segato. Por su parte, el premio como Mejor Aporte Crítico Internacional fue para Ana Arzoumanian, abogada, escritora y ensayista, y de quien se publica en esta edición de PERFIL un fragmento de su último libro. Ha sido becada por la Escuela Internacional para el estudio del Holocausto, Yad Vashem, para realizar el seminario “Memoria de la Shoá y los dilemas de su transmisión”; y rodó en Armenia y en Argentina el documental A sobre el genocidio armenio y los desaparecidos en la dictadura militar argentina.