La banda británica de rock The Police cumple un año más de disputas legales entre los miembros. A partir de acciones legales, el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland demandaron al exlíder y compositor principal Sting por “daños y perjuicios sustanciales”, reclamando millones en derechos de autor y alegando que no recibieron créditos como coautores de la canción más famosa de la banda, “Every Breath You Take” (“Cada vez que respiras”).

A pesar de que el grupo solo estuvo activo durante siete años, alcanzó un éxito mundial con el clásico que los hizo famosos, que suma casi USD 20,5 millones en regalías desde su lanzamiento en 1983, cuenta con 3.000 millones de reproducciones en Spotify y sigue generando alrededor de 730.000 euros anuales solo para Sting. Después de que fracasaran los intentos de un acuerdo extrajudicial, el juicio representa la última alternativa para Summers y Copeland.

Sting, exlíder de The Police, enfrenta una demanda de sus excompañeros por millones en derechos de autor

“Los abogados intentaron repetidamente llegar a un arreglo amistoso, pero llegaron a un punto muerto. Andy y Stewart decidieron que no les quedaba otra opción que acudir a los tribunales, ya que se les deben millones en regalías perdidas”, detalló la fuente citada por el periódico de habla inglesa The Sun.

En el registro del Tribunal Superior de Londres, el caso figura bajo la categoría de “contratos y acuerdos comerciales generales”, con Sting y su empresa, Magnetic Publishing Limited, como demandados, en un litigio que busca determinar la distribución de derechos de autor y regalías. Dicha declaración de un vocero del cantante negó que el reclamo esté relacionado con “Every Breath You Take” y aseguró que la disputa se centra en otros asuntos contractuales de la banda.

De momento, los miembros no hicieron declaraciones públicas sobre la disputa, más allá de los comentarios de sus voceros, y Sting tampoco se pronunció. La demanda vuelve a poner sobre la mesa la compleja relación entre los integrantes de una de las bandas de rock más influyentes de los años 80.

Tensiones internas y disputas económicas en The Police

La icónica banda de rock formada en Londres en 1977 por Stewart Copeland, Sting y el guitarrista original Henry Padovani —luego reemplazado por Andy Summers—, alcanzó rápidamente la cima del éxito internacional. Apenas unos años después, el grupo se convirtió en referente del género de los años 80, pero la convivencia entre sus integrantes estuvo marcada por tensiones y luchas de poder, que finalmente derivaron en su separación oficial en 1986.

A través de sus propias palabras, Sting reflejó en 1983 en la revista Rolling Stone el carácter complejo de la relación entre los músicos: “No es una relación fácil, de ninguna manera. Somos tres individuos muy autónomos, y una banda es la mayoría de las veces una alianza artificial. Hay tensiones, pero creo que hay un gran amor y un respeto genuino entre nosotros. No puedo pensar en dos músicos con los que prefiera tocar. No es todo camaradería, y nunca lo fue”.

Desde hace años, el baterista Stewart Copeland fue aún más directo sobre la personalidad del exlíder, describiéndolo al Daily Mail como “egoísta, narcisista y misántropo” y agregando que su ego “es tan grande que es visible desde la luna”. Además en su libro Police Diaries 1976-9, Copeland relató la dinámica interna de la banda: “Nos queremos, pero no somos aves del mismo plumaje. Si él está teniendo un momento sereno, yo entro y lo arruino. Si estoy con mis amigos disfrutando de algo simple y él aparece, de repente ya no soy gracioso y todo se vuelve trivial”.

Para el guitarrista Andy Summers, el aspecto económico de la banda siempre fue central. Sobre la gira de reunión de 2007-2008, que celebró el 30º aniversario de The Police, afirmó que fue “el mayor pago de su vida” y que llegó a ser “el guitarrista mejor pagado del mundo”. La gira incluyó 152 conciertos en todo el mundo y generó ingresos estimados en USD 300 millones, con Summers recibiendo hasta USD 1 millón por noche, según declaró al Mirror.

Ahora, la diferencia patrimonial entre los miembros es notable: mientras Copeland posee una fortuna estimada en USD 80 millones, Sting acumuló alrededor de USD 550 millones, gracias a los derechos de autor de sus composiciones.

