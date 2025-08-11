Conciertos itinerantes de cámara a la luz de las velas que buscan ampliar el público de la música académica

La escena es convocante: las velas tapizan los caminos, las locaciones siempre son históricas y pintorescas y el menú musical es variado. De esto se tratan los conciertos Candlelight que se presentaron en más de 150 ciudades del mundo y en 20 países. En Argentina están en Buenos Aires, Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza y Córdoba.

La programación de sus conciertos es variada, hay propuestas de música clásica, versiones orquestales de artistas contemporáneos que pueden incluir a Coldplay, U2, David Bowie y las entradas tienen valores bastante accesibles, acorde a su propuesta de acercar la experiencia de la música académica, sin casi amplificación, para un público más numeroso.

La propuesta es la de recuperar la intimidad de una reunión en torno a la música y por eso está prohibido el uso de celulares hasta que los músicos indiquen lo contrario.

Los Conciertos Candlelight fueron creados por Fever, una empresa fundada en 2014 con la misión de democratizar el acceso a experiencias culturales. El concepto es simple pero evocador: presentaciones de música en vivo, principalmente de composiciones clásicas o canciones contemporáneas reimaginadas, se llevan a cabo en espacios únicos iluminados exclusivamente por velas.

Estos lugares varían desde iglesias históricas y museos hasta espacios modernos como terrazas o patios al aire libre, creando una atmósfera íntima que contrasta con la majestuosidad de los auditorios tradicionales de este tipo de música.

De la Europa medieval al siglo XXI

La idea se inspira en la imagen romántica de las actuaciones a la luz de las velas en la Europa histórica, donde la música se disfrutaba en entornos más pequeños y acústicamente ricos. Sin embargo, Candlelight moderniza esta tradición al incluir un repertorio diverso que abarca desde tributos a artistas como Taylor Swift, Coldplay y ABBA, hasta compositores clásicos como Vivaldi y Chopin.

Cada actuación está cuidadosamente curada, con músicos locales —generalmente cuartetos de cuerdas o pianistas solistas— que interpretan arreglos diseñados para el entorno íntimo.

Su propuesta también amplía las posibilidades de empleo para músicos concertistas, personal de eventos y equipos de producción. En una era dominada por los medios digitales, estos conciertos ofrecen una experiencia tangible y proponen hacer una pausa al ruido de dispositivos tecnológicos. Volver a la conexión humana y la vibración sonora.



