Hilda Lizarazu presenta “Hilda canta Charly 2” en el Auditorio de Belgrano

Hilda Lizarazu vuelve a los escenarios con “Hilda canta Charly 2”, la continuación de su exitoso tributo a Charly García. El espectáculo se presentará el viernes 19 de septiembre a las 21 horas en el Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348), con entradas disponibles en Ticketek.

Tras agotar cinco funciones en Buenos Aires y recorrer el país con gran convocatoria, Lizarazu retoma este proyecto acompañada por una banda en vivo y bajo la dirección musical de Lito Vitale. En esta nueva edición, el repertorio combinará canciones del primer álbum junto con reversiones inéditas de grandes obras de Charly García que habían quedado fuera de la primera selección.

La idea de este homenaje surgió en 2023, cuando Hilda participó del Charly García Corner en Nueva York, un evento en honor al legendario músico argentino. Inspirada por esa experiencia, convocó a Lito Vitale y comenzaron a trabajar en versiones íntimas, piano y voz, que luego evolucionaron hacia una propuesta con banda completa y una puesta en escena acorde a la magnitud de la obra de García.

El resultado fue “Hilda canta Charly”, un espectáculo que conquistó al público y que, debido a su éxito, dio lugar a esta segunda entrega.

Compositora y cantante argentina de rock y pop, Hilda Lizarazu es un pilar fundamental del movimiento del rock nacional. Tras doce años liderando el grupo Man Ray y trabajando como vocalista de Charly García, inició su carrera solista con Gabinete de Curiosidades (2004), premiado como “Mejor disco pop cantante femenina” en los Premios Carlos Gardel.

A lo largo de su trayectoria, ha compartido escenario con figuras como Miguel Botafogo, Roque Narvaja, León Gieco, Fabiana Cantilo, Ricardo Mollo, Gustavo Santaolalla, David Lebón y Andrea Echeverri, entre otros. Sus discos posteriores, como Futuro Perfecto (2010), consolidaron su estilo versátil y su capacidad para fusionar intimidad y potencia en cada interpretación.

En 2024 presentó Hilda canta Charly, un homenaje en vivo al legado de García que la llevó por distintas provincias argentinas y que ahora continúa con esta segunda entrega.