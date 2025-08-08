Kylie Minogue la “Madonna australiana” se vistió de Argentina y desplegó su bola de boliche en el Movistar Arena

Kylie Minogue regresó a Argentina. La última vez había sido en 2007 y ahora, con 57 años, desplegó un boliche en el estadio Movistar Arena en la que no faltó la bola de espejos, sus bailarines, el multicolor y el papel picado. Ya en los alrededores, en la previa, se congregaba un público vestido para la fiesta, mucho guiño de comunidad queer que venía a rendir pleitesía a la “Madonna australiana”.

Kylie Minogue en el Movistar Arena

Y la artista había estudiado mucho la mística argentina y cumplió con todos los pasos para ser más endiosada aún: aseguró que nunca olvidaría la emoción de esa noche, que nos extraño (mentinos que nos gusta), bailó al son del “olé, olé, olé, olé, Kailiiii Kailiii”, se puso un catsuit que dibujaba la bandera Argentina en lentejuelas, cantó a capela la canción “Where the wild rose grow”, para afirmar que a su dueto con Nick Cave lo tiene muy presente. En fin. Kylie Minogue cruzó el océano llena de gloria.

Pocos minutos después de las 21 los láseres apuntaban al frente, empezaba la rave de Kylie, que apareció en fucsia charolado como diva y entonó su reciente tema “Lights camera action”. Ya el segundo tema fue un clásico: “In your eyes” y pronto fue el turno de “Come into my world”.

Del fucsia, Kylie pasó al rojo y preparó al público para cantar “Locomotion”, canción con la que se desplazó entre la gente para pasar a ocupar un escenario desplegado en el centro del lugar. El juego fue honesto, celebrar la nostalgia y el pasado, pero no perder de vista el presente y por eso interpretó “Hold on to now”.

Ella no fue la única en cambiar de vestuarios, sus bailarines también pasaron del negro al flúo, al plateado y al dorado.

La Kylie es argentina

En la segunda parte del concierto Kylie Minogue apareció cubierta de negro, hacía un poco de ruido el vestuario cuando empezó a cantar “Slow”, pero claro, había una sorpresa. A mitad del estribillo se sacó la capa y vestía la bandera de Argentina hecha con lentejuelas. Allí su movimiento y la locura del público se intensificó.

No hace falta decir que uno de los platos fuertes del final fue “Can’t get you out of my head” y finalizó el concierto con “Tension”, “Lovers”, Padam” y “Love ar first sight”. Lamento que te lo perdieras, Minogue nos regaló una buena dosis de felicidad.

Lista de temas

1. Lights Camera Action / In Your Eyes / Get out of my way / What do I have to do?

2. Come into my world

3. Good as gone / spinning around

4. On a night

5. Last night I dreamt I fell in love

6. Better the devil you know / shocked

7. Dancing

8. Locomotion

9. Hold on to now

10. Wild rose moment

11. (Disco álbum chat into) say something

12. Disco overture

13. Supernova

14. Real Groove

15. Magic / where does the DJ go / Last night a DJ

16. Confide in me

17. Slow

18. Timebomb / EOSN

19. Tension

20. Can´t get you out of my head

21. Lovers

22. Padam

23. In my arms

24. Love at first sight

