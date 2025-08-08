El Ballet Estable del Teatro Colón celebró su centenario con una gala histórica

1El Ballet Estable del Teatro Colón celebró el jueves 7 de agosto en la sala principal, su centenario con una gala extraordinaria que reunió a grandes figuras nacionales e internacionales. Bajo la dirección artística de Julio Bocca, y con la participación conjunta de los tres cuerpos estables del teatro, el ballet, la orquesta y el coro, la velada marcó un hito para la cultura argentina.

El programa, de más de tres horas, estuvo dividido en dos partes. En la primera, se interpretaron obras del repertorio clásico como Paquita, El lago de los cisnes, La Sylphide, Carmen, La bella durmiente, Carmina Burana y dos coreografías de George Balanchine (Chaikovski pas de deux y Jewels: Diamonds). La segunda parte incluyó trabajos contemporáneos como Romance del diablo, Chacona, From Earth, ...And Carolyn, After the Rain y el estreno mundial de Partita, de Oscar Araiz.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la participación de Marianela Núñez, primera bailarina del Royal Ballet de Londres, quien interpretó el “Adagio de la rosa” de La bella durmiente. Su presencia en escena generó una anticipación especial, y el silencio expectante del público dio paso a una de las ovaciones más intensas de la velada.

Núñez encarnó a Aurora con una elegancia hipnótica, dominando cada movimiento con precisión técnica y belleza natural. Ingresó al escenario acompañada por dos figuras históricas del Colón, Silvia Bazilis y Raúl Candal, como los reyes, y fue guiada en su variación por cuatro príncipes que marcaron época en la danza argentina, Julián Galván, Jorge Amarante, Vagram Ambartsoumian y Edgardo Trabalón.

Ese cruce generacional entre los grandes referentes de la historia y la artista argentina más celebrada a nivel mundial no solo emocionó al público, sino que sintetizó a la perfección el espíritu de la gala.

Al finalizar su interpretación, la sala estalló en una ovación sostenida, cargada de admiración, respeto unánime y la certeza de haber presenciado a una intérprete única e irrepetible.

La función comenzó con un desfile escénico de los alumnos del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, al ritmo de una polonesa de Mijaíl Glinka, en una escena que unió pasado y futuro. Luego, se destacaron piezas como La Sylphide, con Wilma Giglio y Facundo Luqui, y El lago de los cisnes, con Luana Brunetti Mattion y Federico Fernández. También fue celebrado el Chaikovski pas de deux interpretado por Tiler Peck y Herman Cornejo, y Jewels: Diamonds, a cargo de María Celeste Losa y Nicola del Freo.

La primera parte culminó con una poderosa versión de Carmina Burana, de Mauricio Wainrot, en la que se unieron el ballet, el coro y la orquesta, dirigidos por Beatrice Venezi y Manuel Coves.

El segundo acto de la gala se centró en el repertorio contemporáneo, incluyendo obras como Romance del diablo interpretada por María Eva Prediger y Rodrigo Colomba, From Earth, ...And Carolyn con Ludmila Pagliero y Daniel Proietto y After the Rain, protagonizada por Natalia Pelayo y Matías Santos.

El estreno de Partita, de Oscar Araiz, fue uno de los puntos culminantes de la noche. Con una propuesta visual y coreográfica moderna, la obra fue interpretada por seis bailarines del Ballet Estable, entre ellos David Gómez, quien se destacó en su pasaje en solitario.

Otro momento emotivo fue el regreso de Sergio Neglia, hijo del recordado José Neglia, quien bailó junto a Emily Bromberg en una escena cargada de simbolismo.

La función cerró con un fragmento festivo de Don Quijote, con tres Kitris y dos Basilios, interpretados por figuras como Ayelén Sánchez, Camila Bocca, Rocío Agüero, Juan Pablo Ledo y Jiva Velázquez. El público respondió con entusiasmo y una ovación generalizada.

El saludo final fue extenso y conmovedor, con lluvia de papelitos dorados y una sala de pie, cerró una velada que marcó un antes y un después para el Ballet Estable. La dirección de Julio Bocca, la calidad artística de la compañía y la presencia de estrellas internacionales reafirmaron al Teatro Colón como un faro de excelencia en la escena cultural argentina.