El Ballet del Teatro Colón celebra 100 años con una gala extraordinaria y figuras internacionales

Este jueves 7 de agosto a las 20:00 horas, el Ballet Estable del Teatro Colón conmemorará sus 100 años con una gala extraordinaria que reunirá a sus elencos estables, figuras argentinas de proyección internacional y destacados invitados extranjeros. El programa, que combinará grandes títulos clásicos con obras contemporáneas, contará con la participación de la Orquesta Estable y el Coro Estable en una función única con entradas agotadas.

La presentación oficial de la gala extraordinaria por los 100 años del Ballet del Teatro Colón se realizó este martes en la sala del Centro de Experimentación, en un acto que evocó la historia de la compañía y celebró su presente como símbolo de excelencia artística.

El evento contó con la presencia de la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes; el director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco; la directora adjunta del Ballet, África Guzmán, y grandes figuras de la danza nacional e internacional, junto a los integrantes del Ballet Estable.

“El escenario del Colón se convierte en un mapa de la danza”, señaló Ricardes, al detallar un programa que incluirá piezas como Paquita, La Sylphide, Gopak, El lago de los cisnes, Tchaikovsky pas de deux, Diamonds, El adagio de la rosa, Carmen y Carmina Burana, además de títulos contemporáneos como Chacona, Romance del Diablo, From Earth, After the Rain y Don Quijote.

Grieco, por su parte, agradeció a quienes sostienen la tradición del teatro: “Miles de artistas han pasado por este escenario. Gracias a todos los que hacen que este teatro sea una referencia mundial y nos permitan vivir momentos como este. 100 años de excelencia por 100 años más”.

África Guzmán, directora adjunta del Ballet, expresó su entusiasmo por recibir a artistas de altísimo nivel, muchos de ellos argentinos que regresan especialmente para esta ocasión: “Verles bailar es un ensueño. Es un placer tenerlos de regreso en casa”.

La gala reunirá a artistas argentinos que triunfan en el exterior, como Marianela Núñez (The Royal Ballet), María Celeste Losa (Teatro alla Scala), Herman Cornejo (American Ballet Theatre), Ludmila Pagliero (Opéra National de Paris), y Sergio Neglia, entre otros. También participarán invitados internacionales como Nicola Del Freo (Teatro alla Scala), Tiler Peck (New York City Ballet) y Viengsay Valdés (Ballet Nacional de Cuba).

En diálogo con Perfil, el bailarín Juan Pablo Ledo, integrante del Ballet Estable desde 2004, compartió su visión sobre el significado de esta celebración:“El Teatro Colón es espiritualidad y majestuosidad. Estar en esta gala es representar a quienes estuvieron, a los que estamos y a los que vendrán. Es un legado que debemos cuidar con excelencia y compromiso”.

Sobre su preparación para el evento, Ledo destacó la intensidad física y artística de las obras que interpretará, entre ellas Carmina Burana y Chacona “Cada año es un desafío. El cuerpo se afina, la música se incorpora, y la experiencia suma. Queremos que el público disfrute como nosotros lo hacemos en el escenario”.

La gala contará con la Orquesta Estable del Teatro Colón, dirigida por Beatrice Venezi y Manuel Coves, y con el Coro Estable, en un recorrido que conjuga memoria, calidad artística y proyección hacia el futuro.