Billy Idol visitará Argentina por primera vez desde el 2022: cuándo y dónde toca y cómo adquirir entradas

El icono del rock Billy Idol visitará por primera vez Argentina desde el 2022 y traerá “It's a Nice Day To... Tour Again!”. Billy Idol se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires el sábado 15 de noviembre.



Idol lanzó su nuevo LP “Dream Into It” el pasado mes de abril por Dark Horse Records. El álbum incluye el sencillo "77 (feat. Avril Lavigne)" que alcanzó las 10 mejores listas de ventas de álbumes en muchos países, incluidos los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Alemania.

Idol también es el protagonista del nuevo documental Billy Idol Should Be Dead, que acaba de estrenarse mundialmente en el Festival de Cine de Tribeca en la ciudad de Nueva York. Dirigida por el tres veces ganador del Grammy, Jonas Åkerlund. Billy Idol Should Be Dead es un largometraje documental que recorre la vida y la carrera del pionero del punk convertido en icono del rock 'n' roll a través de entrevistas personales y de archivo nunca antes vistas con Idol, su familia, sus compañeros y colaboradores. El documental profundiza en su aparición como un punk rocker típico, su ascenso meteórico como superestrella global en la era de MTV y la gran cantidad de desafíos que Idol tuvo que superar no solo para sobrevivir, sino para seguir siendo una de las figuras más queridas del rock 'n' roll, casi cincuenta años después de su carrera.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El año pasado, Idol celebró el 40 aniversario de su emblemático álbum Rebel Yell con una edición de lujo expandida que ahora está disponible a través de Capitol/UMe. También participó del Salón de la Fama del Rock & Roll induciendo a Ozzy Osbourne junto a Jack Black, Jelly Roll, el líder de Tool Maynard, James Keenan, y más.

Louta presentó "Un Instante" en Buenos Aires, con dos noches a sala llena en el Teatro Vorterix



El 15 de agosto de 2025, Idol lanzará reediciones en vinilo de tres lanzamientos clásicos: Charmed Life, Whiplash Smile y Don't Stop EP, a través de Capitol/UMe. De vuelta en vinilo una vez más, Charmed Life será prensado en 2LPs por primera vez, con un vinilo negro estándar y un vinilo exclusivo de color lavanda de edición limitada. Mientras tanto, Whiplash Smile regresa al vinilo por primera vez en décadas, disponible como un vinilo negro 1LP estándar o un vinilo de color mandarina opaco 1LP de edición limitada. Finalmente, Don't Stop se fabricará en vinilo negro estándar 1LP o en un LP de edición limitada de color amarillo limón.

Vuelve el Music Wins con Primal Scream y Massive Attack en su line up



Durante 46 años, Billy Idol ha sido una de las caras y voces definitivas del rock'n'roll. Entre 1977 y 1981, Idol lanzó tres álbumes con la Generación X como protagonistas centrales. En 1982, se embarcó en una carrera solista transgénero internacional que integraba a las líneas simples y planas del punk y a la decadencia del rock'n'roll. Girando constantemente por todo el mundo durante los últimos diez años y sin mostrar signos de desaceleración, el artista lanzó tanto “The Roadside EP” en 2021 como “The Cage EP” en 2022 por Dark Horse Records, ganando elogios de fans y críticos por igual.



La preventa BBVA comienza el miércoles 6 de agosto a las 13 por 48 horas hasta agotar stock. La venta general comenzará el viernes 8 de agosto a las 13, exclusivamente a través de movistararena.com.ar.

RB / EM