Billy Idol, Lali Espósito y Emilia Mernes: los 10 lanzamientos musicales de la semana

Esta semana, una nueva tanda de lanzamientos musicales llegó con propuestas que van desde el rock hasta el pop, pasando por el trap y la música urbana. Billy Idol estrenó "Dream Into It", su primer álbum en más de una década, mientras que Coldplay presentó una nueva versión de "WE PRAY" junto a TWICE. También destacaron los estrenos de Lali con Dillom en "33", la colaboración de DENNIS con Luísa Sonza y Emilia en "Motinha 2.0" y el trabajo de artistas como SARAMALACARA y Veeyam. A continuación, una selección de los diez lanzamientos más relevantes de los últimos días.

Cazzu estrenó "Latinaje", su álbum más personal: conexión con sus raíces e incursión en nuevos sonidos

Billy Idol—"Dream Into It"

El rockero británico Billy Idol estrenó "Dream Into It", su primer álbum de estudio después de más de una década. Con la colaboración de su guitarrista Steve Stevens y apariciones de figuras como Avril Lavigne, Joan Jett y Alison Mosshart, el material fue concebido como una narrativa cronológica de su vida, con un enfoque más estructurado y personal que sus producciones anteriores.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según el artista, cada una de las nueve canciones representará un capítulo de su carrera, desde los primeros días hasta los momentos de madurez y reflexión. "A esta edad, en particular, a los 69, cuando miras hacia atrás, realmente puedes ver toda tu vida, cómo se desarrolla. Y tal vez también es tener nietos (...) Alcanzas este punto de vista donde realmente puedes mirar atrás y ver todas las diferentes eras de tu vida. Y puedes cantar sobre ello", explicó en diálogo con The Associated Press.

Coldplay ft. TWICE—"WE PRAY"

La banda de pop británica Coldplay lanzó una nueva versión de su sencillo "WE PRAY", esta vez junto a TWICE. La colaboración incluye un verso interpretado en coreano por las integrantes del grupo de K-pop. Esta nueva entrega se suma a las versiones anteriores junto a la rapera británica Little Simz, el ícono nigeriano del Afrobeats Burna Boy, el fenómeno palestino-chileno de R&B Elyanna y la artista argentina líder en charts TINI.

“Creemos que 'WE PRAY' es una canción sobre superar las dificultades juntos y compartir un mensaje de paz y esperanza. Nos honra profundamente colaborar con Coldplay en este lanzamiento y nos enorgullece haber grabado nuestras líneas en coreano, lo que nos permite interpretar nuestras sentidas emociones en nuestro propio idioma”, expresó TWICE. Sumado a esto, el grupo femenino surcoreano acompañó al conjunto liderado por Chris Martin como acto de apertura en su gira por estadios en Seúl, donde también presentaron en vivo su versión de "WE PRAY".

Lali ft. Dillom—"33"

La artista de pop Lali presentó "33", su nuevo single junto a Dillom. Se trata de un adelanto de su sexto álbum de estudio, "No Vayas a Atender Cuando El Demonio Llama", que estará disponible desde el 29 de abril en todas las plataformas digitales y será presentado en sus shows en el Estadio Vélez Sarsfield.

El tema establece un punto de convergencia entre dos propuestas sonoras diferentes, pero complementarias: el pop camaleónico y provocador de Lali y la oscuridad vanguardista de Dillom. El resultado es una canción intensa, visceral y conceptual, que destaca por elevar el nivel musical. El tema fue escrito por ellos, junto a BB Asul y Mauro de Tomasso, quien también estuvo a cargo de la producción con Don Barreto.

Lali Espósito anunció el lanzamiento de "No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama", el disco que presentará en Vélez

El videoclip que acompaña el lanzamiento, dirigido por Lautaro Espósito, fue rodado en una fábrica abandonada, un escenario que refuerza el tono introspectivo y existencial de la canción. A través de la narrativa visual, los cantantes recorren caminos separados en ese entorno desolado hasta encontrarse en un desenlace crudo y catártico, en el que la potencia del tema se traduce en una puesta visual impactante.

El título hace referencia a la edad actual de Lali y a todo lo que el número simboliza: una etapa de madurez, transformación y nuevos comienzos. En ese sentido, la letra reflexiona sobre el paso del tiempo, los recuerdos que se dejan atrás y las elecciones que marcan el presente, reconociendo esas experiencias como parte esencial de la vida.

DENNIS ft. Luísa Sonza y Emilia—“Motinha 2.0 (Mete Marcha)”

Emilia Mernes volvió a colaborar con la artista brasileña Luísa Sonza, esta vez en una nueva versión de "Motinha 2.0 (Mete Marcha)", producida por DENNIS. De esta manera, la argentina no solo volvió a incursionar en el frunk brasileño, sino que también tuvo el desafío de cantar en portugués.

El remix expande el sonido original mediante una fusión de elementos de funk carioca y pop latino. La canción reinterpreta "Dança da Motinha", un tema que DENNIS lanzó en el año 2000 y que marcó un hito en su carrera como productor. Más de dos décadas después, la nueva versión mantiene la esencia rítmica y el espíritu festivo de la original.

ORO600 ft. Pablo Chill-E, Duki y Quevedo—"Nena Sad Remix"

La dupla argentina ORO600, formada por Orodembow y 0-600, lanzó el remix de su hit "Nena Sad" junto a Pablo Chill-E, incorporando a Duki y Quevedo. La versión original de la canción se estrenó en 2023 como parte del álbum "Casi Ángeles" de ORO600, que ya contaba con la participación del rapero chileno.

Según contaron los productores, la colaboración con el trapero argentino surgió de manera orgánica: "Nos vimos esa misma semana y de ahí arrancamos con su verso y a poner en marcha el remix". Lo mismo ocurrió en el caso del español. "El tema le gustó, le habló a Pablo para sumarse y nos pareció que podía quedar muy bien ese tridente", explicó ORO600. "Su voz grave le aporta un color único al track. No hay muchos cantantes que puedan cantar y rapear sobre una base como ésta", agregaron.

Veeyam ft. Wos y Saje—"Astrolabio"

El músico argentino Veeyam presentó "Astrolabio", su nuevo single junto a Wos y Saje. Se trata de una pista que, combinando lírica introspectiva con una producción minimalista y visceral, busca ser cruda, orgánica y con raíces profundas en la identidad argentina. Además, es el segundo adelanto del próximo disco del artista, una obra donde el rap, el rock nacional y una espiritualidad urbana se entrelazan en un manifiesto musical auténtico, potente y profundamente argentino.

"La idea era generar el impacto, la crudeza y la sinceridad de pocos instrumentos a trío tocando en vivo la obra. Creo que es el tema del disco que más reminiscencia tiene al rock nacional que me influenció: Invisible, Pappo, Pescado Rabioso, Color Humano... El toque humano, las bellas imperfecciones de la toma directa, todo eso permite que la canción siga sonando fresca hoy", explicó el productor.

Gustavo Jerez lanzó 'Temporal', su primer disco, y tuvo al productor de Wos en una canción

La fusión entre las guitarras características de Veeyam, la poesía de Saje y la potencia interpretativa de Wos pretenden transmitir un mensaje fuerte: la necesidad de mirar hacia adentro, reafirmar la identidad y reconectarse con lo esencial. "La lírica me fascina porque utiliza el astrolabio —instrumento para determinar la posición de las estrellas— como brújula de nuestro propio camino, como individuos y como cultura argentina", detalló el músico.

SARAMALACARA ft. Zell—"aura talk"

La trapera argentina SARAMALACARA lanzó "aura talk" en colaboración con Zell. La canción marca un hito en su trayectoria, ya que es el primer estreno bajo el sello Interscope Capitol, la discográfica que integra a figuras como Billie Eilish, Lady Gaga, The Rolling Stones, Dr. Dre, Karol G, J Balvin y Playboi Carti, entre otros.

Producido por Evar y Quinbill, el single busca expandir el sonido de la artista, combinando trap, electrónica y post-rage, a la vez que rinde homenaje a la dupla t.A.T.u. El tema estuvo acompañado de un videoclip de estética minimalista, que pretende ser una declaración visual de elegancia, ternura e intimidad. A través de esta pieza audiovisual, ambos artistas repasan sus logros y proyecciones, desde una actitud despreocupada frente a lo que otros ven como sacrificio.

El título de la pista surge del concepto GOAT ("Greatest Of All Time", en español, "El más grande de todos los tiempos"), que los dos integran en sus universos creativos. En ese sentido, mientras el slogan de SARAMALACARA es Goat Aura, Zell publicó su álbum "Goat Talk", por lo que la canción también funciona como un mash-up conceptual entre sus identidades artísticas.

TULI—"PRIMAVERA"

La artista argentina TULI presentó "PRIMAVERA", una canción de pop rock que mantiene el estilo sonoro de "Ciudad de Papel", "Octubre", "Corazón" y "Heridas", pistas con las que inició una nueva etapa artística. Producido por Joe Luna, el tema se destaca por su energía, con guitarras y baterías al frente.

"PRIMAVERA" mantiene la línea estética y sonora de "Octubre", a la vez que funciona como la contracara de "Heridas". Aunque la letra aborda el desamor, transmite una vibra alegre y enérgica, que evoca la sensación de una tarde de primavera, proponiendo una frescura melancólica que invita a moverse y sentir. El videoclip, codirigido por Jota Sibilia junto a la propia cantante, apuesta por un universo visual teñido de rosa: desde el vestuario de la artista hasta los objetos que la rodean.

Enrique Bunbury—"Cuentas Pendientes"

Tras presentar los adelantos "Para Llegar Hasta Aquí", "Las Chingadas Ganas de Llorar", "Te Puedes a Todo Acostumbrar" y "Serpiente", el cantante español Enrique Bunbury lanzó "Cuentas Pendientes", su nuevo álbum en el que se adentra en sonidos hispanos y latinoamericanos desde una perspectiva más cálida y acústica.

"Cuando me preguntan qué lugar ocupa este nuevo álbum, en mi discografía, en mi cabeza se produce un corto circuito. Con mi anterior, 'Greta Garbo', y con este nuevo álbum, me he esforzado por revisitar las técnicas de grabación más austeras y aprovechar el valor del instrumento y el intérprete", explicó el artista sobre su nuevo material.

Asimismo, indicó que la lírica se debate "entre lo popular y lo literario, buscando un equilibrio complicado". "¿Y cuáles son mis dudas? Cuando uno se acerca de forma tan purista a géneros que tantos maestros dominaron antes, uno se pregunta si realmente queda algo que se pueda aportar a la tradición. Espero que mi personalidad como autor e intérprete se entrevea lo suficiente para que, aunque sea un disco con vocación hispana y latina, sea, claramente, un disco de Bunbury", manifestó.

ALI STONE—"CRTA"

La artista colombiana ALI STONE presentó “CRTA” (abreviatura de "Certera"), el tema que anticipa el cierre de su álbum conceptual "A Través del Espejo". La canción representa un momento clave en el desarrollo del disco, donde la artista aborda el final del ciclo de regresión temporal y explora una experiencia existencial de carácter introspectivo.

A través de una perspectiva íntima, el single simboliza el momento en que la productora contempla toda su vida delante suyo, confrontando una muerte simbólica y asumiendo que, aún en medio de la destrucción, la esencia perdura. “Si todo se destruye, nada cambia. Por dentro, soy la misma”, entona en uno de los pasajes más personales.