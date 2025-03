La segunda jornada del Lollapalooza Argentina 2025, en el marco de su décimo aniversario, convirtió el Hipódromo de San Isidro en el epicentro de una noche inolvidable, a pesar de la lluvia que acompañó parte del festival. Miles de personas vibraron con una programación diversa que combinó lo mejor de la escena local con grandes figuras internacionales. Entre los shows más destacados estuvieron los de Wos, L’Konga, Shawn Mendes, Teddy Swims y la esperada presentación de Tool, que debutó en el país ante una multitud ansiosa por verlos en vivo.

Más allá del clima inestable, el espíritu festivo no solo se sintió en los escenarios, sino también en el público, ya que los asistentes desplegaron toda su creatividad con vestuarios extravagantes y coloridos. Además, la jornada contó con la presentación de Tate McRae, la cantante canadiense que se convirtió en una sensación pop a través de las redes sociales. Con un show lleno de energía y coreografías impecables, conquistó al público joven. San Holo, por su parte, desplegó su característica combinación de future bass y beats electrónicos, mientras que Sepultura hizo vibrar a los fanáticos del metal con clásicos como “Roots Bloody Roots”.

Lollapalooza Argentina 2025: así fue el inicio de su décimo aniversario en San Isidro

Desde temprano, el festival fue tomando forma con presentaciones que prepararon el terreno para una noche inolvidable y llena de movimiento. Inhaler, la banda liderada por Elijah Hewson, hijo de Bono de U2, sorprendió a más de un espectador mostrando su talento al ritmo del indie rock. The Marías sumaron un toque relajado con su dream pop hipnótico, mientras que los surcoreanos Wave to Earth trajeron una fusión de indie y jazz que generó una atmósfera íntima y envolvente.

Con el paso de las horas, la expectativa en el público fue en aumento. La música invadía cada rincón del predio y, cuando los nombres más esperados subieron al escenario, la emoción se convirtió en euforia. Así, en el año de su décimo aniversario, el Lollapalooza regaló una segunda jornada inolvidable, con shows que quedarán grabados para siempre en la memoria de los fans.

El cielo del Lollapalooza se iluminó con más de 1000 drones que dibujaron diferentes formas.

Wos y L'Konga: los argentinos que revolucionaron el Hipódromo de San Isidro

Cuando el día se empezaba a preparar para su ocaso, llegó uno de los momentos más electrizantes de la jornada: la presentación de Wos desde el Samsung Stage. Vestido con un pantalón engomado y una remera metalizada, el rapero argentino, reconocido por ser una de las voces más influyentes de la escena urbana, realizó un show cargado de energía, entregando hasta la última gota de sudor en cada momento.

El setlist recorrió desde sus éxitos más recientes hasta aquellos temas que lo llevaron a la fama. “Canguro” y “Púrpura” fueron dos de los más coreados, mientras la multitud saltaba sin descanso y agitaba en cada estribillo. También hubo espacio para los momentos más melódicos con “Arrancármelo” y “Alma Dinamita”, que cantó en complicidad con sus seguidores. Fiel a su estilo, hizo freestyle en dos momentos del show y disparó sutilmente una crítica contra “los tarados y frustrados que escriben tras un teclado”. Minutos más tarde, el público encendió aún más el clima con el cántico: “El que no salta votó a Milei”.

Alanis Morisette a 30 años de su “Jagged Little Pill” rockeó en Argentina y repartió su pastilla feminista

Wos cerró su presentación con "La cochería".

La K'onga también tuvo su momento de gloria este sábado. La banda cordobesa de cuarteto logró que el Hipódromo de San Isidro se transformara en una fiesta a cielo abierto desde el Perry’s stage. Con su característico sonido pegadizo y su carisma sobre el escenario, los músicos hicieron saltar y aplaudir a todos con éxitos como "Te perdiste mi amor" y "Universo paralelo".

Mientras en el escenario principal Tool marcaba su histórico debut en Argentina, La K'onga se convirtió en la alternativa ideal para quienes buscaban un clima más festivo. Su show contó con dos invitados especiales: Emanero, con quien interpretaron “Adicto” y “Fama de diabla”, y Pedro Capó, que se sumó para cantar el hit “La fiesta”. Como broche de oro, la banda cerró su presentación con “Ya no vuelvas”, desatando un gran baile en el predio.

El Lollapalooza se volvió una fiesta de la mano de La K'onga.

Tool debutó en Argentina con una fusión de metal progresivo y psicodelia

Alrededor de las 21, Tool subió a un escenario argentino por primera vez en su historia, cumpliendo así el anhelo de miles de fanáticos que esperaron durante años su llegada al país. La banda de metal progresivo, liderada por Maynard James Keenan, ofreció un show hipnótico en el que combinó su sonido envolvente con una puesta en escena más que sorprendente.

Durante su presentación, interpretaron clásicos como “Stinkfist” y “The Pot”, llevando a la audiencia a vivir un momento místico y atrapante. Con un juego de luces potente y visuales psicodélicas proyectadas en pantallas gigantes, el espectáculo de Tool se convirtió en una experiencia sensorial completa.

El público, compuesto tanto por seguidores de la banda como por aquellos que querían experimentar su propuesta por primera vez, permanecía en un trance colectivo, absorbiendo cada nota y cada imagen proyectada en las pantallas gigantes. Finalmente, antes de cerrar con “Vicarious”, la banda agradeció el fantástico recibimiento y prometieron regresar al país.

Tool sorprendió con una fusión de metal progresivo y psicodelia.

Las impecables melodías de Shawn Mendes y Teddy Swims cerraron el día 2

Otro de los puntos más destacados de la jornada fue el espectacular show de Shawn Mendes, quien deslumbró con su impecable técnica vocal en el Flow Stage. El canadiense, que regresó a los escenarios tras un tiempo alejado por cuestiones de salud mental, brindó un espectáculo lleno de emoción, repasando sus mayores éxitos. "There's Nothing Holdin' Me Back" y "Treat you better" fueron dos de los momentos más aclamados, mientras Mendes se mostraba visiblemente emocionado por la calidez del público argentino.

El show no solo brilló por su voz, sino también por la sencillez y gratitud del artista, quien, en un español marcado, expresó: "Te amo, Buenos Aires", luego de una semana en la que se lo vio paseando por las calles porteñas como un turista más. A lo largo de la presentación, rindió homenaje a Argentina de múltiples formas: proyectó un emotivo video con imágenes icónicas del país, alzó la bandera con orgullo y conmovió al público con una sentida versión de “Gracias a la vida” de Mercedes Sosa, creando uno de los momentos más memorables de la noche.

Al mismo tiempo, y bajo la luz de la luna, Teddy Swims tomó el escenario alternativo y cautivó con su imponente presencia y su voz profunda, consolidándose como una de las grandes figuras en ascenso del soul y el R&B. "Vamos a llorar un poco", dijo antes de interpretar una de sus baladas más melódicas, "Some Things I'll Never Know". Sin embargo, fue su poderosa versión de "Lose Control" la que realmente hizo vibrar a los presentes, dejando a más de uno con la piel erizada.

El público se entregó por completo a la magia de su show, dejándose llevar por cada nota y la intensidad con la que el artista interpretaba cada canción. En un momento especial, Thiago PZK subió al escenario para sorprender a los fans con una colaboración en vivo, interpretando juntos el remix de “The Door” y “Sometimes”, lo que desató la euforia de la audiencia. Visiblemente emocionado, Swims agradeció el calor del público y prometió regresar pronto a Argentina, lo que desató una fuerte ovación.

Teddy Swims cautivó al público con su poderosa voz y su emotiva interpretación.

Tras una jornada llena de momentos memorables, el Lollapalooza se prepara para el gran cierre de su décimo aniversario este domingo 23. El plato fuerte serán las esperadas presentaciones de la cantante estadounidense Olivia Rodrigo y la banda australiana Rüfüs Du Sol. Pero el día traerá muchas más propuestas: Tan Biónica hará su regreso triunfal a los escenarios, James Hype encenderá la pista con su set de música electrónica, y Nathy Peluso mostrará toda su energía y amplitud vocal en un show que promete deslumbrar.