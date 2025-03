Alanis Morisette a 30 años de su “Jagged Little Pill” rockeó en Argentina y repartió su pastilla feminista

En 2012, los platenses de Él mató a un policía motorizado inmortalizaron su “Más o menos bien” como una forma de permanecer y soportar la vida. Algo así había hecho más de diez antes la cantante canadiense Alanis Morissette con su “Hand in my pocket” para capturar esa oscilación. “Amigos, formemos una banda de rock and roll, guitarras guardadas en el placard. Ahora somos nuevos creadores de rock and roll, tranquilos, todo va a estar más o menos bien”, dice la letra Santiago Barrionuevo en modo indie. “Estoy quebrada, pero soy feliz. Soy pobre, pero soy amable. Soy bajita, pero estoy sana. Estoy drogada, pero tengo los pies en la tierra. Estoy cuerda, pero estoy abrumada. Estoy perdida, pero tengo esperanza, querido. Y todo se reduce a que todo va a estar bien, bien, bien”, sostenía Alanis a sus 21 años.

Esa canción, junto a tantas otras que se fueron convirtiendo en hits, todas partes del disco Jagged Little Pill que se editó 30 años atrás, se escucharon en vivo en Argentina este viernes 21 de marzo en el Hipódromo de Palermo en el marco del Festival Lollapalooza 2025. Si bien la mayoría de los artistas internacionales que vienen al país en ese marco regalan al público sus temas más exitosos, aunque pertenezcan a sus álbumes más lejanos, en el caso de Alanis el gesto de repasar completo Jagged… es una decisión política por sus letras, por lo que significó entonces como mujer del mundo del rock y lo que implica hoy en un contexto que amenaza con hacer retroceder conquistas feministas.

En los noventa empezaban a ganar más visibilidad las chicas rockeras, pero todavía eran una excepción a la regla. Esos noventa fueron, por un lado, los del auge del pop, las boy bands, las girls band, el cuidado estético y las coreografías (Backstreet Boys, Britney Spears, Spice Girls), pero también del grunge (Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden) y las chicas que empezaban a copar MTV (el canal televisivo era para los jóvenes de entonces lo que son hoy las redes sociales).

Entre mujeres como Shirley Manson de Garbage, Fiona Apple, Sheryl Crow, aparece Alanis Morissette. Letras con profundidad, guitarra y armónica en mano, vestuario simple, voz excepcional y actitud. Las adolescentes argentinas de entonces, incluso sin entender inglés, se sentían convocadas a algo.

30 años después, la canadiense estuvo sobre el escenario de uno de los festivales más cancheros vigentes, se plantó con camisa azul, musculosa negra, jean, zapatillas, pelo suelto natural, apenas maquillaje, una cara que a simple vista parece que no tiene retoques a sus 50 años, en un escenario sin nada más que sus músicos y, sin embargo, magnetiza.

Esto no quiere intentar plantearse como un parte aguas al modo: natural, crudo = bueno, producido, montaje, cuidados estéticos = malo. Simplemente transparenta la esencia. Lo importante es que genere algo y Alanis lo genera y no deja de ser consciente de que quiere que su arte sirva para algo. Mientras realiza su show, atrás del escenario se proyectan cifras actuales de violencia de género, femicidios, brecha salarial de género. Todavía sigue siendo necesario concientizar.

“You learn”

“Hand in my pocket”, fue la canción elegida para empezar el show y abrió con un río emocional el recorrido de toda esa generación cuarentona/cincuentona que fue a verla y las reconectó con su versión adolescente, esa donde se concentra todo el valor y todo el miedo en la misma gema. A ese temazo le sigue “Right through you”, donde advertía que no la tomaran en chiste.

En esos noventa, como se señaló antes, las mujeres empezaban a cruzarse en los escenarios y en las pantallas. En determinado momento algunas se empezaron a hartar de que las pusieran a competir entre ellas. “Ya hay una chica en el line up”, les contestaban en los festivales. “Ya pasamos un video de otra rockera, después, en una hora programamos otro”, sintetizaban los directivos de medios. Entonces las chicas dijeron “basta, hagamos nuestro festival”. Así, en 1997 se gestó “Lilith Fair”.

La canadiense Sarah McLachlan fue la impulsora del “Lilith Fair” donde no habría tope para las mujeres. “Cuando quería tocar en un evento me decían que ya había otra chica que hacía folk y yo me preguntaba ‘por qué no le cuestionan lo mismo a Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden, que hacen todos grunge’”, recordaba la artista en un programa televisivo de Canadá.

El festival de mujeres que la prensa discriminó como "Música para mamás" cumple 25 años



Pero esa es otra historia traída a colación para entender la época. Volviendo a este 2025, Morissette también interpretó “Hands celan”, “Head over feet”, “You learn”, “Mary Jane”, “That I Would Be Good”, “Perfect”, “Ironic”, “Not the doctor”, “All I really want” y cerró con dos potentes: “You oughta know” y “Thank you”.

Gracias Alanis por venir, por mostrar el disfrute en el escenario, por esa presencia que nos recuerda que lo que se da con convicción y potencia es suficiente y que los adornos son prescindibles. Gracias por habernos dado feminismo tan temprano y por sostenerlo.

