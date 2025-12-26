Adiós a Daniel Hugo Piazzolla: el hijo de Astor que preservó y expandió el tango experimental

Daniel Hugo Piazzolla, reconocido músico, compositor y figura pivotal en la preservación del legado de su padre, el icónico Astor Piazzolla, falleció a los 80 años debido a complicaciones derivadas de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Fuentes cercanas confirmaron que el deceso ocurrió en las últimas horas, tras un prolongado padecimiento que afectó su salud en los últimos años.

Su partida representa una pérdida significativa para el ámbito cultural, donde se destacaba por su rol en la evolución del tango y su contribución a proyectos familiares. Nacido en 1945 en Argentina, Daniel Hugo era hijo de Astor Pantaleón Piazzolla y de Odette Wolff.

Su infancia estuvo marcada por el entorno musical de su familia, con un padre que transformó el género tradicional incorporando elementos de jazz y música clásica. Daniel Hugo creció en un ambiente donde la música era central, lo que lo llevó a desarrollar una carrera propia como pianista y compositor.

En su trayectoria profesional, Daniel Hugo se involucró activamente en las etapas más innovadoras de la obra de Astor. Participó en formaciones experimentales, como el Octeto Electrónico, un ensamble que fusionaba sonidos electrónicos con el tango tradicional en la década de 1970.

Tras el fallecimiento de Astor en 1992, Daniel Hugo asumió la responsabilidad de mantener viva esa herencia: reorganizó el octeto utilizando partituras originales y promovió interpretaciones que honraban el espíritu vanguardista de su padre.

Además, como productor, contribuyó a documentales y producciones audiovisuales que exploraban el tango contemporáneo, incluyendo colaboraciones en proyectos como "Tango 360", que destacaban la pasión y el amor en el contexto bonaerense.

Como compositor, Daniel Hugo dejó una huella propia en el repertorio tanguero. Entre sus obras más notables se encuentran piezas como "El amor cotidiano", una canción de y "Porteñesa heroica", un tango del mismo año.

Aunque no alcanzó la fama global de su padre, su trabajo fue apreciado en círculos especializados por su sutileza y compromiso con la innovación sin abandonar las raíces del género.

Daniel Hugo también fue padre de Daniel "Pipi" Piazzolla, nacido en 1972, quien ha continuado la dinastía familiar como baterista y líder del sexteto de jazz Escalandrum. Pipi ha integrado composiciones de su abuelo en sus álbumes, como en "Piazzolla plays Piazzolla", perpetuando así el linaje musical.

Daniel Hugo había lidiado con síntomas respiratorios durante un tiempo considerable, lo que limitó sus apariciones públicas en los últimos años. Su fallecimiento se produce en un momento en que el tango nuevo de Astor sigue ganando relevancia internacional, con tributos y reinterpretaciones en escenarios globales.

