Se cumplen 40 años de la noche en que Osvaldo Pugliese llenó el Teatro Colón de tango

Se cumplen 40 años y para algunos sobrevivientes de aquella primavera alfonsinista que estuvimos allí nos parece que el tiempo no pasó. La nostalgia del tango, la música más extraordinaria que dio esta ciudad de Buenos Aires, nos lleva a aquel 26 de diciembre de 1985 para recordar el último gran evento tanguero de la historia: el concierto que Osvaldo Pugliese y su Orquesta dieron ante un Teatro Colón colmado de fanáticos que rompieron todos los protocolos de un teatro lírico y se la pasaron aplaudiendo y gritando, escuchando con el alma al viejo maestro que finalmente, tras prohibiciones, recelos y hasta encarcelamientos por su inclaudicable posición política, llegó al Colón.

Los fans de don Osvaldo Pugliese no fueron solamente a escuchar al Maestro, que dio un concierto memorable con sus músicos y con sus viejos compañeros que ya no pertenecían a su orquesta. Fueron a festejar como si su equipo hubiera salido campeón. A celebrar cada obra desde que reconocían los primeros acordes. Y el maestro y sus músicos no le fallaron. Tocaron todos los clásicos, las obras que integraban el repertorio de aquel 1985, y una Yumba extraordinaria con los músicos que habían integrado la orquesta a lo largo de los años.

Fue una noche mágica, inolvidable y que no tuvo igual. El tierno aliento de su mamá Aurelia, que cuando lo oía ensayar, le decía “'¡Al Colón!”, a manera de aplauso y felicitación, se cumplió aquella noche. Las entradas se agotaron en pocas horas, se transmitió en directo por Canal 13 y se registró un disco doble, con una tapa hermosa, blanca y con una rosa, hoy objeto de colección, aunque se pueda escuchar en cualquier plataforma virtual.

El concierto se había programado para el 18 de diciembre, pero una protesta gremial de empleados municipales obligó a suspenderlo. Y aunque corrió riesgo de no poder reprogramarse, el maestro no dudó en ponerse del lado de los trabajadores. Al fin de cuentas, Pugliese siempre se definió como un “laburante” del tango.

Pero Pugliese en el Colón fue todavía mucho más. En un gran momento musical de la orquesta, quizá la ultima gran formación del Maestro, con Adrián Guida y Abel Córdoba como cantores brindaron una demostración musical que estuvo a la altura de tan magno teatro. Fue una reivindicación de Pugliese y del tango, que sólo en ocasiones excepcionales había llegado a ese escenario privilegiado.

Sus fanáticos aplaudieron a rabiar cada tango del maestro que celebraba sus 80 años y lloraron de emoción cuando se armó lo que Carlos Marcelo Thiery bautizó en una nota como “La Yumba más grande del mundo”, para la que se sumaron, entre otros, Oscar Herrero, Alcides Rossi, Ismael Spitalnik, Arturo Penón, Julián Plaza, el gigante Osvaldo Ruggero y Daniel Binelli, como en el concierto de las Bandas Eternas de Luis Alberto Spinetta.

La orquesta de don Osvaldo brindó las obras habituales de su repertorio de aquellos años. Arrabal, A Evaristo Carriego, Copacabana, Almagro, Milonga para Gardel, Mala Junta, Chiqué, La mariposa fueron algunos de los tangos que enloquecieron a los asistentes que perdieron la compostura apenas Pugliese pisó el escenario. Y por supuesto, estallaron con Recuerdo, su mejor tango y con el himno que caracterizó a la orquesta, La Yumba.

Pasaron cuatro dédadas de aquel concierto único e insuperable. Pero desde las grabaciones, el maestro Pugliese, como Carlos Gardel, si se me permite el neologismo, cada día yumbea mejor.

LT