Dillom llegó a Vélez y presentó una performance que incluyó a Juanse, Lali y corte de flequillos en vivo

Dillom finalmente llegó al Estadio de Vélez, un concierto que había sido pautado para septiembre y que debió ser cancelado. El pasado domingo 21 de diciembre, en la puerta de los festejos navideños, Dylan León Masa pisó el escenario de la cancha de fútbol para realizar su show performance de Por cesárea.

Todo comenzó con la potencia de “Coyote” y su “acá estoy, vengan a buscarme”. Antes un corazón gigante se elevó frente al escenario, latiendo y con destellos rojos, mientras que en las gradas del estadio se proyectaban imágenes estremecedoras. El viaje del trencito de terror por los personajes inspirados en traumas reales, había empezado.

El músico invitó a varios artistas con los que comparte espacio y que son amigos, como Broke Carrey o K4, pero también hubo lugar para Lali con quien hizo el tema que interpretan juntos, “La carie”.



Como una especie declaración de principios fueron parte de la noche dos ídolos del rock “rollinga”. Un video proyectó un video en el que el Pity Álvarez saludaba a los presentes y le deseaba lo mejor a Dillom. Unos temas adelante entró Juanse con quien interpretó “Enlace” de los Ratones Paranoicos.

Dillom lleva su universo musical a un libro con fotos de Andrés Capasso y obras de Eduardo Basualdo



Finalmente, luego de atravesar los círculos del infierno, Dillom apareció de traje y cantó “My way” a la que le siguió “Buenos tiempos”, para tatuar en el público su mensaje: “El día que muera moriré en mi ley”.

Universo “Por cesárea”

El concierto estuvo estructurado como una experiencia conceptual y teatral. El setlist del show repasó Por cesárea en su totalidad, como culminación de la gira de presentación del álbum, además de sumar canciones de Post Mortem y del EP Ad Honorem Vol. 1 que no habían sonado durante la gira.

El escenario estaba cubierto íntegramente por telas que simulaban pieles o placenta, mientras que en el centro del campo latía el icónico corazón que ya había acompañado los shows en el Luna Park y en el Movistar Arena.

Además de los invitados mencionados, Juan Lopez se sumó en "La novia de mi amigo", Ill Quentin en "Ovario", Muerejoven en "1312" y K4 en "Latas", compañeros fundamentales desde sus inicios.

Sobre el tramo final, Dillom presentó su reciente single “Rojo Profundo” y estrenó un tema de su próximo disco. Al momento de cerrar con“Buenos tiempos” Dillom bajó hasta la valla, se acercó a la primera fila, cortó flequillos y, ya sobre el final, se bajó los pantalones para revelar un “GRACIAS” estampado en la parte trasera.

El camino al Vélez

En los meses previos al recital, Dillom había compartido en redes su Camino a Vélez, una serie de contenidos que documentaron el proceso creativo y emocional detrás del show. Originalmente programado para septiembre y reprogramado para diciembre por cuestiones de agenda del estadio, el concierto fue acompañado por el lanzamiento del single “Rojo Profundo” y por una campaña de afiches en la vía pública que incluían un número telefónico, luego sorteado por merchandising oficial y accesos al backstage.

Por cesárea, el disco que le valió un Premio Gardel, también expandió su universo en formato editorial con Por cesárea, el libro, disponible en la tienda online de Bohemian Groove. Una edición limitada de mil copias, con fotografías inéditas de Andrés Capasso, que profundiza en los claroscuros del personaje y propone nuevas lecturas visuales del álbum.

