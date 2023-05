Tras despedir Post Mortem, Dillom habló sobre su futuro y la amistad con los grandes referentes del rock nacional

En la escena urbana actual no es raro encontrar fórmulas repetidas, este no es el caso de Dillom. El joven de 22 años ha sabido crear un sonido disruptivo con una estética muy propia, que busca plasmar un concepto tanto sonoro como visual.

Post Mortem es el resultado de esta búsqueda que comenzó hace un año y medio. El 1 de diciembre del 2021, con su lanzamiento oficial y que el pasado 14 de abril comenzó su etapa final ante un Movistar Arena repleto.

“Por un lado es un momento muy importante en mi vida y el cierre de una era y yo soy bastante nostálgico, entonces mirar para atrás es muy emotivo, pero por otro lado también estamos hace un año y medio con el tour de post mortem y yo ya estoy cansado, tengo los huevos llenos, quiero hacer cosas nuevas”, expresó entre risas Dillom en diálogo a perfil de música.

Post Mortem, así como casi todos los proyectos que encara el creador de “opa”, se caracterizan por plantear un concepto, algo que hoy en día no es tan normal encontrar en la música, salvo algunas excepciones y la lírica de Dylan, como es su nombre real, son un claro ejemplo de esto.

“A mí lo que no me gusta es en las letras meter relleno. Yo la verdad trato de que cada palabra que pongo tenga un significado o diga algo, mismo puede ser algo muy profundo o una pelotudez, un chiste, pero que aporte algo o sea algo nuevo”, explicó el artista.

- ¿Notas una evolución en tu forma de escribir?

- Hay muchas cosas con las que ya no me siento identificado, veo muchas letras que digo, bueno ahora escribo mucho mejor, pero es así la vida. Yo arranqué haciendo beats, instrumentales, y nunca fue mi idea escribir, nunca escribí ni nada. Y de la nada me puse a escribir y arranque muy rústicamente como pude y es cuestión de practicar y mejorar y hoy en día siento que escribo muchísimo mejor.

El primer vistazo de la nueva era de Dillom llegó con el lanzamiento de “Ola de suicidios”, un punk rock que en su video reivindica, mediante la comedia, la imagen del rockstar glam de los 80 y 90.

“Un día me senté y dije, pinta hacer un tema más punk, mismo como si un día nos estamos y hacemos una cambia, medio lo que pinta en el momento. Yo lo que tenía en mente era hacer un comeback de volver con algo pesado con barras medio picantes, tirando algunos palitos”, contó Dillom.

La gran particularidad del video es que tiene un cameo de uno de los grandes referentes del rock nacional, como es Andrés Calamaro. “Es un aval muy grande tenerlo a él en el video, es como palabras mayores”, expresó en relación al cameo.

- ¿Cómo nació la amistad con Andrés Calamaro?

- Por Twitter, él tiene su cuenta anónima. Y alguien me mandó un mensaje y me dijo, boludo, te habló Andrés, y yo no sabía que era su Twitter. Y ahí hablamos, pegamos buena onda, yo justo viaje a España para tocar allá y él vive allá, así que nos conocimos en la casa de él en persona. Y así pegamos muy buena onda, nos mensajeamos todo el tiempo. Es una locura, nunca me lo imaginé en mi vida (risas), si alguien me venía y me decía hace unos años iba a decir no, mentira. Es una locura muy grande, he ido a la casa, y estando en la casa digo, estoy en la casa de Andrés Calamaro.

- Y otro de los grandes referentes que te avalan es Fito Páez…

- Si, Fito también, es un capo, una locura. A él lo conocimos en un festival en Saldías, nosotros estábamos haciendo una presentación en nuestra sala de ensayo y cayó él y nosotros ya habíamos terminado y cayó él y dijo toquen algo más. Y ya habíamos desarmado y los miré a los pibes y les dije, Fito dice que toquemos, toquemos ya mismo (risas).

A partir de ahora, Dillom aviso que se va a tomar un merecido descanso por un corto tiempo para después ponerse a hacer música para todo lo que se viene.