Agustina Pampin lanzó su primer single "Mi Lugar en el Mundo"

Agustina Pampin es una artista multifacética que, desde muy pequeña, se formó en distintas disciplinas artísticas como la comedia musical, el canto, el baile y la actuación. Hoy, con 24 años y tras un periodo como DJ de la popular Fiesta Bresh, la joven cantautora dejó todo para dedicarse a la música. Su carta de presentación: “Mi lugar en el mundo”.

“Estoy muy contenta. Es muy lindo ver materializado al fin tanto trabajo”, expresó la artista porteña a Perfil Música.

El tema está acompañado de un videoclip que estuvo a cargo del director Julián Levy, y fue grabado en España. “Encontramos el desierto y fue perfecto. Es una canción que habla de encontrar mi lugar en el mundo y hacerla en un “no-lugar”, como es el desierto, me pareció conceptualmente maravilloso”, contó.

Además, Agustina ya se encuentra preparando su primer álbum, el cual llevará el nombre de “Nostalgia”, y tiene fecha de salida este mismo año.

“No estaba en mis planes hacer un disco, yo quería sacar esta canción y ver qué pasaba, pero encontré un montón de canciones viejas, de historias pasadas y me pareció un hilito hermoso del cuál tirar, la nostalgia”, confesó.

- ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración?

- Soy muy fan de Miley Cyrus, Alicia Keys, de Rosalía, pero si querés que sea un poco más realista, me encantaría hacer un feat pronto, con Fabi Cantilo. La amo, me parece una referencia absoluta y crecí escuchándola. Me encantaría.