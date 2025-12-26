Falleció Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, a los 65 años

Perry Bamonte, reconocido músico británico conocido por su rol como guitarrista y tecladista en la banda The Cure, falleció a los 65 años tras una breve enfermedad en su hogar durante las festividades navideñas.

El anuncio fue realizado por la agrupación a través de su sitio oficial, donde expresaron profundo pesar por la pérdida de un colaborador esencial en su historia musical. “Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure”, detalló el comunicado de la banda.

Bamonte, cuyo nombre completo era Perry Archangelo Bamonte, nació el 3 de septiembre de 1960 en Londres, Inglaterra. Su vinculación con The Cure inició en 1984 como asistente técnico de la banda, rol que mantuvo hasta 1989.

En 1990, se integró formalmente como miembro, asumiendo responsabilidades en guitarra, bajo de seis cuerdas y teclados.

Durante su primera etapa, que se extendió hasta 2005, participó en la grabación de álbumes clave como Wish (1992), Wild Mood Swings (1996), Bloodflowers (2000), Acoustic Hits (2001) y The Cure (2004).

En ese período, realizó más de 400 presentaciones en vivo, contribuyendo al sonido post-punk y gótico rock característico del grupo. Tras su salida en 2005, Bamonte exploró otros proyectos musicales y se sumó al supergrupo británico Love Amongst Ruin.

Esta incursión amplió su presencia en la escena del rock alternativo, aunque su asociación principal siempre se mantuvo con The Cure. En 2022, Bamonte regresó a The Cure, participando en una nueva fase de la banda que incluyó giras y grabaciones recientes.

Durante este retorno, contribuyó en aproximadamente 90 conciertos, incluyendo actuaciones destacadas como el show "Songs of a Lost World" en Londres el 1 de noviembre de 2024.

La banda lo recordó como un amigo cercano y un elemento vital en su trayectoria, destacando su calidez y constancia.

Su deceso se produce en un contexto donde The Cure continúa activo, con lanzamientos recientes que mantienen su relevancia en la industria musical.



