The Cure tocó por tercera vez en Argentina: 35 años después del día en que Robert Smith se prometió no regresar

Tras su primera visita a la Argentina en 1987, Robert Smith, cantante de The Cure, se prometió no volver nunca a este país y en su diario comparó el campo de la cancha de Ferro, donde tocaron, con “el centro de Beirut”. Sin embargo, en 2013 rompió su promesa y regresó y este sábado 25 de noviembre le tocó el cierre del festival Primavera Sound.

La reacción de Smith en aquella primera visita no había sido del todo exagerada, el público había prendido fuego la tribuna, había apaleado a los perros que eran parte del equipo de seguridad privada contratada para el show. Cuando en medio de ese caos lograron convencer a la banda de que salieran a tocar igual, debieron hacerlo esquivando piedras y pedazos de butacas que lanzaba el público.

Si bien ese concierto se cargó de mitología y las causas de los desmadres tuvieron diferentes teorías, el terror que vivieron los músicos fue real. Ahora, en su tercera visita al país, se vio una banda alegre ante más de 55.000 personas que se perdía en el horizonte del porteño Parque Sarmiento donde se realizó el Primavera Sound 2023.

La previa a The Cure con homenajes a Charly García

Cuando la tarde comenzaba a ceder comenzó el show de Conociendo Rusia, una banda de jóvenes consolidada que decidió mirar hacia atrás y celebrar a uno de los dueños de la canción rockera argentina. Charly García. Tocaron “Rezo por vos” y emocionaron.

Pero ellos no fueron los únicos, Dillom, de un estilo musical que se encuentra más lejos de lo que se llamó “rock nacional”, igual escogió un tema de García. “Nos siguen pegando abajo”, fue su elección y al terminar, comenzó un coro desde el público que cantaba: “El que no salta, vota a Milei”.

Otras de las bandas que tocó cerca del final fue El mató a un policía motorizado, los platenses que ya tienen varias millas de festivales, repasaron canciones de sus diferentes discos y agasajaron tanto a su público de la primera hora como a los que los conocieron por La síntesis O’Konor.

Un look que inspiró a Tim Burton

Cuando Robert Smith salió a escena con su atuendo negro y su cara maquillada blanca, labios carmín, sombra azul eléctrico y cabellera a lo Einstein, se abrió un portal en el tiempo. Aquella icónica imagen que inspiró a Tim Burton, que inundaba las pantallas de MTV, estaba pisando nuestras tierras.



Los darks más tiernos empaparon de corazones góticos a la audiencia con su “Pictures of you”, que fue la segunda canción que tocaron. Robert se veía contento. El público también.

Su show duró dos horas y media, tocaron 27 canciones, entre ellas "A Forest"; "Fascination Street", "Lovesong", "A Night Like This", "Just Like Heaven" y "Pictures of You".

En el tramo final sonaron un clásico tras otro: "Lullaby”, “The Walk”, “Friday I’m in Love”, “Close To Me”, “Why Can’t I Be You?” y “Boys Don’t Cry”:

"Los veré de nuevo", afirmó feliz Robert Smith al despedirse y fue un gran abrazo para todos los que estaban allí.