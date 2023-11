Blur, Beck y Pet Shop Boys: cómo fue el cierre del Primavera Sound 2023

Este domingo 26 de noviembre el cierre de la segunda fecha del festival Primavera Sound 2023 estuvo a cargo de Blur. Los británicos y, sobre todo su cantante Damon Albarn tanto por este proyecto como por Gorillaz, tienen un enorme público en Argentina.

Pero antes de Blur era el turno de Pet Shop Boys, que también cuenta con fanáticos muy comprometidos. Y antes, al atardecer, iba a tocar Beck, el que menos expectativa generaba. Sin embargo, su show fue hipnótico, tanto es así que promediando su show alguien entre el público de repente se dio cuenta de que se estaba sosteniendo la quijada tras quedar boquiabierta del asombro.

Los chicos del pet shop brindaron su set alegre que sus seguidores corearon de principio a fin, además de sus clásicos como "Domino Dancing", "It´s a Shame", el cover de Village People "Go West", "West End Girls" y "You´re Always in my Mind"; también incluyeron “Where the streets have no name”, de U2, mezclada con la versión de Goria Gaynor de “Can't take my eyes off you”.

En este caso, por sobre lo musical que sonó un poco más apagado, se destacaron las visuales coloridas y los cuatro cambios de vestuario de Chris Lowe.

Beck ya no es un perdedor

Beck fue un artista que impactó con las primeras apariciones de sus videoclips, ese rubiecito disconforme que proponía nuevos sonidos. Luego se destacó por su reconocido rol melómano, amante de encontrar gemas musicales en Latinoamérica. En algún punto de los dos mil bajó un poco la mini espuma de nicho que solía levantar y no había demasiada audiencia para ir a verlo en el festival.

“Ah, también está Beck, en qué andará”, se preguntaron muchos. Fueron a verlo porque no era un mal plan y el rubiecito de cara enrojecida por las altas temperaturas, que no cedió elegancia frente al calor y lució un trajecito entallado, impactó.

Su repertorio no dejó afuera ninguna canción que cualquiera que haya consumido los canales de música en los noventa, conoce de memoria. Arrancó con una seguidilla: “Devils Haircut”, siguió con “Mixed Bizness”, “The new pollution”, “Girl”, “Qué onda güero”. Mientras él, un bailarín elegante, sacudía su figura pequeña en el escenario.

Con la audiencia rendida ante él, ejecutó un golpe inesperado: invitó a la estrella de la noche y Damon Albarn se sumó a cantar un tema con Beckl. El público enloqueció.

La estocada final fueron: “Loser” y “Where It's At”. Un mimo: tocó “Lost cause” para los amantes de su álbum Sea Change.



Blur: “No me importaría que este show no terminara nunca”

A las 23, con la luna llena de testigo, comenzó el show de Blur. El inicio fue tranquilo y con sus temas más ruidosos, para luego escalar con "Coffee and TV", "End of the Century", "Country House" y "Parklife".

Damon Albarn mantuvo una interacción constante con el público, agradeció estar en el país de nuevo y aseguró que no le importaría que el show “no terminara nunca”. Los más de 50 mil espectadores enloquecieron con "Girls & Boys" y "Song 2".

De repente, Albarn pidió que le alcanzaran una bandera en la que se leía “Pupi La Plata” y dijo que con ella hicieron toda la gira de este año. “La gente que nos la regaló quería que nosotros se la diéramos cuando volviéramos a cantar a este país. Entonces, la devolvemos como una especie de ritual”, y fue entonces que subió a los dueños argentinos del trapo. “La devolvemos para que continúe el espíritu en nuestros corazones y las buenas relaciones entre Argentina e Inglaterra”, pidió Damon. Tras ese gesto, en el campo comenzaron a corear: “¡Argentina, Argentina!”.

Para la balada “To The End”, subió otra fanática del público para que hiciera un dueto con él, como lo hizo en toda su gira.



De pronto el Parque Sarmiento se tiñó de góspel a lo britpop con “Tender” y en coro hacia el cielo pidieron “Lord, I need to find someone who can heal my mind” (“Señor necesito encontrar alguien que sane mi mente”) y la despedida con “The universal” coronó una jornada de plenitud musical.



RB/fl