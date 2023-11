Red Hot Chili Peppers: un show para fanáticos de John Frusciante y las zapadas

Los Red Hot Chili Peppers se presentaron en Argentina por octava vez, esta vez con el guitarrista John Frusciante que regresó a la banda tras diez años de ausencia, alguien a quien sus fans extrañaban. Los músicos rompieron el silencio de la espera con un bien elegido “Can´t stop” y el campo de River se transformó en un maremoto de humanidad. Para bajar un decibel siguió la calmada “Zephyr Song”.

El recital tuvo 17 canciones y duró dos horas, porque, aunque parecen pocos temas, los músicos tuvieron repetitivos momentos dedicados a largos solos, zapadas y extensas introducciones de su repertorio. Por momentos los músicos parecían alejarse de su público y divertirse entre ellos, en otros volvían y pedían al público que siguiera su juego de coros y aplausos.

Sonaron “Dani California”, “Californication”, entre otros de sus temas más populares, y también incluyeron canciones de sus últimos dos álbumes, entre ellos “Black Summer”, que merece un capítulo aparte. Se trata de una canción con una sonoridad que a primera escucha se diferencia de las otras y luego se nota que, además de lo musical hay algo del trabajo de la voz que remite tanto a Gran Bretaña como a lo más folk de Norteamérica. Algo de eso que subyace, por ejemplo, en el clásico "The house of the rising sun".

En cuanto a puesta en escena, el show eran los músicos, Chad Smith, John Fusciante y Flea con sus solos y zapadas y Anthony Kiedis con sus bailes frenéticos y corridas en el escenario, mientras las pantallas emulaban psicodelia ácida californiana.

Gira “The Global Stadium Tour”

Esta visita ocurrió a cinco años después de su última presentación en el país y uno de los objetivos era presentar sus dos últimos álbumes: Unlimited Love y Return of the Dream Canteen.

Antes del 2023 visitaron el país en 1993 (Obras Sanitarias) 1999 (Luna Park), 2001 (Vélez Sarsfield) 2002 (River), 2011 (River), 2014 (Hipódromo de San Isidro, Lollapalooza) y 2018 (Hipódromo de San Isidro, Lollapalooza).



Sobre el regreso de Frusciante, que tuvo varios idas y vueltas de los Peppers, Flea había dicho: “Es evidente para mí que la banda siempre fuimos Anthony, Chad, John y yo. Somos muy diferentes, estamos en desacuerdo todo el tiempo, y siempre llevamos cosas diferentes”.



El repertorio de Red Hot

El show comenzó con una extensa improvisación, para luego dar paso a la potente "Can´t Stop". Tras ella tocaron "The Zephyr Song", "Dani California" y, una de las más nuevas, "Aquatic Mouth Dance".

El repertorio siguió con diferentes canciones que repasaron su discografía como buen regalo a sus seguidores locales. Incluyeron temas de "Blood, Sugar, Sex & Magik", de 1991, y de todos los álbumes de los que participó Frusciante.

La reminisciencia piscodélica con las imágenes y los momentos “cuelgue” del recital tuvieron su subrayado cuando el guitarrista homenajeó a una figura ícono de esos sesentas ácidos: Syd Barret. También un pequeño fragmento con un guiño al punk cuando incluyeron la introducción de “London Calling” de The Clash.

Otros temas que también estuvieron presentes fueron "Throw Away Your Television "Eddie", "Soul to Squeeze", "Parallel Universe", "Strip My Mind”, "Suck My Kiss", "Californication", "Black Summer" y "By the Way".

Red Hot Chili Peppers volverá a tocar el próximo domingo 26 en el mismo estadio.