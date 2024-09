Tini Stoessel completa mañana los cuatro shows con Coldplay

Cuando Coldplay vino en 2016, Tini Stoessel asistió como una fan. En 2022, se dio el lujo de cantar junto a su admirada banda, y ahora su posicionamiento internacional subió automáticamente, al publicarse una nueva “colaboración” entre ella y la famosa banda.

Con un par de publicaciones en su Instagram, Tini retrató parte de lo que vivió a raíz de We pray, la canción que realizó con Coldplay. Allí también participan el intérprete nigeriano Burna Boy, la rapera británica Little Simz y la cantante palestino-chilena Elyanna. Todos ellos son los invitados de Coldplay a los cuatro conciertos que realizan en Dublin, el último es mañana, lunes.

En la calle. En una de las publicaciones en su cuenta de 21,2 millones de seguidores, Tini compartió una serie de fotos, entre las que había un video en el que Chris Martin, el resto de los colaboradores y miembros de la banda cantan, rodeados de gente en una calle de Dublin, en la previa del primer show. La otra ya es con imágenes en el escenario.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Coldplay está en plenos preparativos para el lanzamiento del disco Moon Music. En Dublin, la banda grabó el video musical y además invitó a Tini a cantar, en el escenario del estadio Croke Park. Se trata del comienzo de su gira mundial 2024, luego del superlativo éxito del anterior tour, que los llevó a romper todos los récords preexistentes en Argentina.

De hecho, el antecedente inmediato de este curioso nexo con Tini es de 2022. En aquella seguidilla de diez shows en el Estadio River, la banda británica invitó a tocar a Tini Let somebody go, uno de los temas del último disco Music of spheres; además de la canción de la argentina Carne y hueso. Fue un emotivo dúo: Chris Martin en el piano y la voz, y Tini entonando con entrega y profesionalismo. Aquella vez, todo derivó en un intercambio de gratitudes y muestras de respeto y admiración.

“Perfecto, increíble”, elogió Martin. La respuesta de Tini fue: “Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me pasó en la vida. Estoy extremadamente feliz”. Ahora Tini fue invitada no solo como un puente, sino que se subió, con menos palabras mediante y más acción. “Para el show de esta noche vamos a cantar We pray todos juntos por primera vez, ¡Qué emociones!”, escribió Tini, entregándose a los sentimientos de esta nueva oportunidad de cantar junto a una de las bandas más grandes del mundo,

Mañana, Tini completará el cuarto de los recitales de Coldplay en Dublin (Irlanda). Los otras tres fueron el jueves y viernes, y hoy domingo. El Irish Times, el diario irlandés más famosos, calculó que con los cuatro recitales agotados, trescientas veinte mil personas participaron de esta fiesta musical de la que Tini Stoessel formó parte.