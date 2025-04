Stephen Graham y Jack Thorne lograron lo que se propusieron con la serie ‘Adolescencia’

Stephen Graham, coguionista y protagonista de Adolescencia, no es un recién llegado al mundo audiovisual. Igual podría decirse que, a la luz del suceso de la serie, él está ante el éxito de su vida. Según informa Netflix, a tres semanas de su estreno, Adolescencia es número uno en setenta y cuatro países, incluida la Argentina; y acumula 96,7 millones de visualizaciones, seguida en Argentina por la recién estrenada Atrapados, serie nacional –también en Netflix–, que tiene algunos puntos en común con Adolescencia.

Inspiración. En una entrevista reciente, Stephen Graham –quien en la serie interpreta al padre del adolescente– ilustró de dónde le surgió la historia. “Hace tiempo leí en un diario sobre un joven que había apuñalado mortalmente a una joven. Me heló la sangre lo que estaba leyendo. Tres o cuatro meses después, vi en televisión la noticia de, otra vez, un hecho similar. Y ese incidente no tenía nada que ver con el primero que había leído. Sinceramente, todo eso me partió al medio”. A esa sensación emocional concreta, a Graham le sobrevinieron reacciones que, según relata, lo llevaron a “en un primer momento culpar a los padres (de esos jóvenes), hasta que me puse a reflexionar con claridad, a no ser tan prejuicioso respecto de esos padres, y pasé de culparlos a pensar por qué está pasando esto con chicos jóvenes que aún no son adultos”.

Nacido en Liverpool, hace más de veinte años que Stephen Graham está en la industria cinematográfica británica. Su primer salto a la masividad fue por su participación en Snacht, de Guy Ritchie, en 2000, y su consolidación fue por interpretación de Combo, el joven rapado y racista en la película This Is England, de 2006. En simultáneo, Graham formó parte del elenco de la última temporada de Mil golpes, emitida por Disney+, creada por Steven Knight, el mismo de Peaky Blinders.

Peligro, internet. Por su parte, el coguionista de Adolescencia, Jack Thorne, dijo: “Sé que, si fuera adolescente, me habría sentido atraído por esa filosofía (que describe la serie). No me habría involucrado como lo hace Jamie (el protagonista), pero sé que hay elementos que habrían tenido mucho sentido para mí”. La intención de Adolescencia no es ser didáctica, sino ilustrar con la mayor sensibilidad posible un contexto que tiene que ver con infancias vulnerables y vulneradas. “Uno de los ejes es que hay cosas que no pueden ser resueltas y para las que no tenemos las respuestas”, dice Thorne. “Hay un dicho que me gusta: ‘Se necesita un pueblo para criar a un niño’. Y basándome en la complejidad de ese dicho, quizá seamos todos responsables por cómo criamos a nuestros hijos, por el sistema educativo, el gobierno, la legislación, el ambiente donde vivimos y, por encima de todo ello, internet. (...) La búsqueda de información para la serie nos llevó a los rincones más oscuros de la internet. No se tarda mucho en llegar allí, y los niños están siendo contaminados por este tipo de cosas”.

En esa línea, Graham toma una postura contundente a la hora de elaborar su diagnóstico sobre el malestar que se vive respecto de las influencias peligrosas que pueden devenir en tragedias. “En mi infancia, cuando un niño cerraba la puerta de su habitación, no tenía acceso al resto del mundo y no podíamos ser influenciados por otros. Quizá todos seamos responsables de un modo u otro en lo que está pasando hoy en nuestra sociedad”.

Nuevos códigos. En Adolescencia se narra la historia de una familia cuya vida se desmorona cuando Jamie Miller, de 13 años, es acusado y detenido por el asesinato de una chica de su escuela. Uno de los ejes de la serie que generó debates y comentarios fue la introducción de una terminología que viene circulando en artículos y algunos sitios específicos de comunicación, pero que ahora pasan a la primera plana. Por ejemplo, aparecen machósfera, que es la red de comunidades virtuales de intereses masculinos; incels, que refiere a los célibes voluntarios; así como también otras palabras y los significados de los emoticones que adolescentes y jóvenes utilizan en redes sociales.

De la TV al colegio. “Creamos esta serie para generar conversación, y queríamos plantear la pregunta: ¿Cómo podemos ayudar a frenar esta creciente crisis? Por eso, tener la oportunidad de llevarlo a las escuelas supera nuestras expectativas”, dijo Jack Thorne, sentado al lado de ministro británico, Keir Starmer, luego de que éste anunciara que Adolescencia se difundirá en forma gratuita en los colegios secundarios. “Esperamos que impulse a los profesores a hablar con sus alumnos, pero lo que realmente esperamos es que impulse a los alumnos a dialogar entre ellos”. Por su parte, Starmer dijo: “Como veo en mis propios hijos, hablar abiertamente sobre los cambios en su forma de comunicarse, el contenido que ven y explorar las conversaciones que mantienen con sus compañeros es vital para apoyarlos a afrontar los desafíos contemporáneos y lidiar con las influencias negativas. Este no es un desafío que los políticos puedan simplemente legislar. Créanme, si pudiera hacerlo, lo haría”.