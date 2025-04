Susan Crawford, la jueza de Estados Unidos que con su triunfo, le borró la sonrisa a Elon Musk

“La eterne estafa de la izquierda es la corrupción del Poder Judicial”, escribió Elon Musk en X para quien “el futuro de la civilización” se jugaba en la elección del magistrado que reemplazaría a uno saliente en la Corte Suprema del estado de Wisconsin. “Si se pierde esta carrera judicial hay muchas posibilidades de que los republicanos pierdan el control de la Cámara, y si eso sucede, habrá audiencias de juicio político ininterrumpidas, audiencias y citaciones ininterrumpidas; y harán todo lo posible para detener la agenda por la que el pueblo estadounidense votó cuando eligió a Trump como presidente”. A pesar de la campaña que montó en su red X, en los medios afines al trumpismo, y de los veintiséis millones de dólares que invirtió, Brad Schimel, el candidato judicial de Elon Musk, perdió.

Wisconsin es un estado donde Trump venció en las presidenciales, lo mismo que su candidato a gobernador. Pero a cinco meses de ese triunfo arrollador, no alcanzó el potente respaldo de Elon Musk y asumirá Susan Crawford como nueva integrante de la Corte Suprema de ese estado.

Cabe aclarar que para que esto suceda hubo una votación de la que participaron todos los ciudadanos habilitados para tal fin. Por esto, en el Partido Demócrata, la victoria de Crawford es vista como una señal de cierto descontento que la dupla Trump-Musk estaría generando en algunos estadounidenses. Y se entusiasman con otro triunfo en la elección de medio término que Wisconsin tiene en noviembre próximo.

Cheques regalados. “De niña, jamás imaginé que me enfrentaría al hombre más rico del mundo por la Justicia. ¡Y ganamos! Los habitantes de Wisconsin resistimos un ataque sin precedentes contra nuestra democracia, nuestras elecciones justas y nuestra Corte Suprema”, dijo Susan Crawford al confirmarse su victoria por el 54 por ciento contra el 45 por ciento de Brad Schimel, el candidato de Trump-Musk. “Wisconsin se puso de pie y dijo con fuerza que la Justicia no tiene precio, que nuestros tribunales no están a la venta”. Con esta frase, Susan Crawford apuntaba a lo que sucedió en el cierre de campaña de Schimel donde, como ya había hecho antes, Elon Musk dio sendos cheques de un millón de dólares, a dos votantes de su candidato judicial. A otros, durante la campaña, les regalaron cien dólares para alentar que no voten a “jueces militantes”. En total, entre lo aportado por Musk y lo invertido por el Partido Republicano, la fallida elección de Brad Schimel costó cien millones de dólares.

Convicción. Susan Crawford es todo lo que los “antiwoke” como Trump y Musk quieren eliminar. Casada y madre de un hijo y una hija, hizo una carrera en el ámbito judicial, y tiene como agenda constante, la defensa del derecho al aborto y ha actuado respecto de esto en varias oportunidades. También fue de las funcionarias judiciales que se pronunciaron en contra del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló el fallo Roe contra Wade que habilitó que el aborto vuelva a ser ilegal en los estados que así lo determinen. Durante la campaña Crawford advirtió que su opositor en esta contienda, tenía como objetivo la eliminación de algunos impuestos que terminarían afectando el mantenimiento del sistema de salud, al que acceden quienes no pueden pagar una cobertura privada. Algo de lo dicho en campaña funcionó porque como ella dijo, nunca imaginó vencer a alguien tan poderoso como Musk.