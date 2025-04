Cazzu estrenó "Latinaje", su álbum más personal: conexión con sus raíces e incursión en nuevos sonidos

En una época en la que algunos acusan a la industria musical de pensar en vender para afuera, Julieta Cazzuchelli, conocida artísticamente como "Cazzu", decidió lanzar "Latinaje", un álbum que ya desde su título (un juego de palabras de "linaje" con "latino") deja ver la impronta de la identidad latina en su sonido. El estreno coincide con su regreso a la música, luego de tomarse una pausa porque fue mamá y llega tres años después de su último proyecto, "Nena Trampa" (2022).

"La Jefa" ya estaba consolidada en la escena, lugar que se ganó a través de un trap feminista, especialmente destacado en un género que está dominado por los hombres, aún más cuando inició en 2017. Sin embargo, su nuevo LP demuestra su versatilidad artística, ya que combina distintos estilos como una balada ("La cueva"), un corrido tumbado ("Dolce"), tango ("Odiame") y una cumbia ("Cumbia"). No solo se trata de una incursión en nuevos géneros (a excepción de la cumbia, que la vio debutar en la música hace una década bajo el nombre "Juli K"), sino que también es una reafirmación de la latinidad en este trabajo.

Cazzu volvió al ruedo con tema y video propios; Milo J con Tini

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por si quedaban dudas de las raíces culturales, la noticia del lanzamiento llegó acompañada de un video filmado en su tierra natal, Jujuy, con imágenes de la Yunga jujeña y la Quebrada de las Señoritas. “Aquí les traigo una copla, desde el norte de Argentina, aunque usted no me conoce, soy de América Latina”, canta Cazzu al presentar el proyecto. La filmación actúa como una introducción poética al concepto del álbum, que propone un viaje sonoro a través de los géneros y paisajes culturales de América Latina: "Un disco, un viaje, muchas historias", escribió en la publicación donde lo comparte.

Sumado a esto, la portada captura un momento cargado de mística y tradición del norte argentino. En ese sentido, muestra a la artista bailando junto a los diablos jujeños, figuras protagonistas del carnaval, cargadas de historia y simbolismo. La imagen fue tomada por Sebastián Faena, fotógrafo argentino entre los más reconocidos del mundo, en un viaje realizado especialmente al pueblo de Uquía en Jujuy. "Esta foto representa parte de mi cultura, del lugar de donde vengo y Sebastián Faena la capturó con sus ojos de amor. Trabajamos más de 2 años con Nicolás Cotton hasta conseguir lo que sentimos que se merecen escuchar", expresó Cazzuchelli cuando reveló la tapa.

La portada de "Latinaje".

Si la identidad latina es uno de los pilares de "Latinaje", el otro lo compone la historia personal de Julieta. Es que este trabajo representa sus experiencias de vida desde que fue mamá de Inti, a quien considera hoy su mayor fuente de alegría y motivación, y se separó de Cristian Nodal, actual esposo de Ángela Aguilar. Pasó casi un año de ese hecho, tiempo en que la artista mantuvo un perfil bajo en cuanto al tema. Sin embargo, en declaraciones a la prensa, reveló que "La Cueva", uno de los adelantos, está inspirado en esa historia, algo que también reflejan otras pistas.

Por ese motivo, no solo se puede considerar el proyecto más ambicioso de su carrera, sino también el más personal. "Muchas veces creé más para los otros que hablando de Julieta. Y quizás esa es la diferencia del nuevo álbum, que es quizás Julieta hablando más de lo que rápidamente se me ocurre, como la primera capa de la mente", expresó al respecto en una entrevista reciente con Vogue México y Latinoamérica.

"Eso sí, fue muy arriesgado para mí, para mi concepción de mí, me encanta ser la mala y ser esta mujer super cool. Me daba mucho miedo enseñarle a la gente la canción que había hecho en el primer momento que me separé, yo no sabía lo que venía después. También es lindo recordarle a la gente que nosotros nos inspiramos de nuestras vivencias, pero esa inspiración está colmada de fantasía y de subjetividad", añadió, en referencia a "La Cueva".

Asimismo, reveló que desde hace más de tres años viene trabajando en este material, tiempo en el cual tuvo distintas vivencias que la moldearon como persona y artista: "En ese transcurso yo fui mamá y descubrí la vida desde otro lugar, también estuve en una relación como yo nunca lo había vivido (...) Eso necesariamente influenció algunas de las canciones, el amor por mi bebé, la vida en ese momento, las experiencias de todo tipo".

"La mayoría de las canciones [nacieron] de una forma muy honesta, es un disco muy honesto, de la música con la que crecí", expresó Cazzu

Si bien reconoció que fue difícil derribar "varias corazas", se trata de su material más "valiente", porque se muestra "como una es de verdad, los sentimientos más profundos, los dolorosos, los que son oscuros y hasta los que son muy felices". Es por eso que consideró que se trata de un disco que no solo reafirma su apodo de "La Jefa", sino que, en sus propias palabras, es la creación de una "súperjefa". "Yo digo '¿qué es lo que la gente ve en mí cuando me dice La Jefa?', que quizá que soy combativa, siempre hablo cuando hay que hablar y digo lo que pienso y en este disco también digo lo que pienso, quizás sobre el amor, quizás sobre otras cosas, pero no hay una despersonificación de lo que la gente conoce", reflexionó.

"A los amantes de la música, a los soñadores, a las soñadoras, a las mujeres que nacieron en lugares donde parece que los sueños no caben ahí, como yo, que vengo de un pueblo muy chico y muy lejos de la gran ciudad, muy lejos del gran Buenos Aires donde pasan las grandes cosas. Se la dedico a todas esas mujeres que están en algún rincón del mundo, sintiendo que sus sueños son muy grandes para donde nacieron. No hay ningún sueño tan grande como para que no pueda ser cumplido", expresó Cazzu, en la previa del disco donde más se muestra a corazón abierto.

Así es "Latinaje", el nuevo álbum de Cazzu

Compuesto por 14 temas (número emblemático en su carrera), "Latinaje" aborda diversos géneros musicales (tango, folklore, bachata, corrido tumbado, merengue, balada y funk) y explora la identidad y la riqueza cultural latinoamericana. El trabajo tuvo tres adelantos, que fueron un éxito y se posicionaron en los primeros puestos de las plataformas musicales.

El primero de ellos, "La cueva" (que puso fin a la pausa en su carrera), se posicionó primero en Tendencias de Videos Musicales en YouTube a nivel mundial y se ubicó en el Top 5 de los mejores Debuts Globales de una artista latina en Spotify. El segundo fue “Dolce”, la canción más escuchada en la radio de México desde hace más de dos semanas, y el tercero fue "Con otra”, que alcanzó el puesto 7 del Debut Global de Spotify y actualmente supera las 100 millones de reproducciones en las plataformas digitales.

“Mala suerte” es una bachata que narra la historia de una mujer rodeada de lujos, pero marcada por el vacío existencial. En “Me tocó perder”, Cazzu recurre al folklore, un estilo profundamente ligado a su historia familiar: su padre fue compositor y dedicó su vida a ese género. “Odiame” remite al espíritu del tango clásico argentino, con guiños a figuras como Tita Merello y al universo escénico de aquellas décadas.

“Pobrecito mi patrón” se presenta como una balada que invita a reflexionar sobre el valor real de las cosas y las relaciones de poder. En “Engreído”, un bolero junto a la artista venezolana-estadounidense Elena Rose, el eje es el desamor. “Que disparen” aporta la fuerza rítmica de la salsa, mientras que “Inti” es una declaración amorosa dedicada a su hija, donde se expresa la intensidad del vínculo entre ambas.

“Ahora” combina flamenco con la participación del cantante español Maka y “Una loca enamorada” suma el ritmo del funk brasilero junto al rapero WIU. El cierre llega con “Menú de degustación”, un merengue vibrante que aporta frescura y energía.

La producción del álbum estuvo a cargo de Nico Cotton y todas las canciones llevan la firma autoral de Cazzu, quien lanza así el proyecto más ambicioso de su carrera. A lo largo de distintas historias y escenarios, la artista pone a la mujer en el centro del relato, abordando su complejidad, fortaleza, sensibilidad y su vínculo con la cultura.

ML